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ölüme terk edemeyip birlikte can verdiler

ÖLÜME TERK EDEMEYİP BİRLİKTE CAN VERDİLER

İngiltere'nin başkenti Londra'daki gökdelen yangınında Hüsna Begüm (22), Hanif (26) ve Hamid isimli üç kardeşin yaşlı anne ve babalarını alevlerin içinde yalnız bırakmamak için kaçmadıkları ve birlikte can verdikleri ortaya çıktı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 16:17
Puan Ver : Ölüme Terk Edemeyip Birlikte Can Verdiler(9/10)8




İngiltere'nin başkenti Londra'daki gökdelen yangınında Hüsna Begüm (22), Hanif (26) ve Hamid isimli üç kardeşin yaşlı anne ve babalarını alevlerin içinde yalnız bırakmamak için kaçmadıkları ve birlikte can verdikleri ortaya çıktı.


Yangın sırasında akrabalarını telefonla arayıp helallik alan ailenin "Bizim için yas tutmayın. Daha güzel bir yere gideceğimiz için mutlu olun" dedikleri ortaya çıktı. Telefonda kardeşlerin akrabalarına 60'lı yaşlarındaki anneleri Rabiya ve 82 yaşındaki babaları Kamru Miah'ı bırakmalarının mümkün olmadığını söylediği belirtiliyor.


Hüsna Begüm'ün iki ay sonra evlenmek için planlar yaptığı öğrenildi. Kardeşlerin kuzeni 18 yaşındaki Samir Ahmed, "Korkaklık göstermediler. Anneleri ve babalarıyla kaldılar. Birlikte yaşadılar ve birlikte öldüler" dedi. 24 katlı Grenfell Tower'da geçen hafta çıkan yangında en az 79 kişi ölmüştü.


 


 


 


kaynak:sabah









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