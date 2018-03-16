Sürpriz Aşk! Güzel Oyuncu, Yeni Sevgilisiyle Öpüşürken Yakalandı
Hakan, Dün Akşam Hayatının Golünü Attı
Çiftlik Bank'ın Ceo'su Hakkında İlginç Detay: Bulaşıkçılık Yapıyormuş
İbrahim Kalın Duyurdu! Ünlü İsimler, Afrin İçin Bir Araya Gelecek
Galatasaray'dan Sürpriz Transfer
Estetik Yaptıran Hanife İsyan Ettirdi: Böylesi Sadece Türkiye'de Olur
Son Dakika! 11 Kişiye Mezar Olan Jetle İlgili İran'dan Açıklama
Ölümden Önce Son Bakış! Çığlıklar Atarak Gözden Kayboldular
Türkiye'den Ap'nin Afrin Kararına Tepki: Kabul Etmiyoruz
Uefa Avrupa Liginde Gecenin Sürprizi Lyon'dan!
İşte Alexis Sanchez'in Hayalindeki Takım
Mehmetçik, Racu'da Ypg'nin Ağır Silah İmalathanesini Ele Geçirdi
Borussia Dortmund'dan Buruk Veda!
Hakan Çalhanoğlu'nun Golü Milan'a Yetmedi
Metroda Başörtülü Kadına 'sen Yobazsın' Deyip Saldırdı!
Taraftarlarla Bir Araya Gelen Alex, Gözyaşlarını Tutamadı
Abd'de Üst Geçit Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı
Sporting Lizbon, Uzatmalarda Turladı
Türkiye-Abd Arasında Suriye Toplantısının Tarihi Belli Oldu
Anadolu Efes, Almanya'da Brose Bamberg'e 88-79 Mağlup Oldu

ÖLÜMDEN ÖNCE SON BAKIŞ! ÇIĞLIKLAR ATARAK GÖZDEN KAYBOLDULAR


Ölümden önce son bakış! Çığlıklar atarak gözden kayboldular
Tarih : 16 Mart 2018, 08:50
Puan Ver : Ölümden Önce Son Bakış! Çığlıklar Atarak Gözden Kayboldular(5/10)1

Samsun'un Bafra ilçesinde, sevgili oldukları belirtilen iki kişi Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kayboldu.

ÇIĞLIKLARINI VATANDAŞLAR DUYDU

Alınan bilgiye göre, Fatih mahallesindeki Çetinkaya Köprüsü civarında şelale yakınından gelen yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu ilgili birimlere bildirdi.

Belgin Ş. olduğu ifade edilen kişinin, çevredeki vatandaşlara, "Yardım edin. Kimse yok mu? Donuyoruz kurtarın bizi." dediği öne sürüldü.

İKİ GENÇ AKINTIYA KAPILARA KAYBOLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Suda akıntıya kapılarak gözlerden kaybolan Belgin Ş. ile sevgilisi olduğu belirtilen Osman E'yi yaklaşık iki saat arayan ekipler, çalışmalara sabah saatlerinde devam etmek üzere ara verdi.

VATANDAŞLAR DA EL FENERLERİ İLE DESTEK OLDU

Olay yerine gelen vatandaşlar da el fenerleri ile arama çalışmalarına destek oldu.

Belgin Ş. ve Osman E'nin, köprünün kemerlerine çıkarak suya atlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ölümden  Önce  Son  Bakış  Çığlıklar  Atarak  Gözden  Kayboldular    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER