ÖLÜMDEN ÖNCE SON BAKIŞ! ÇIĞLIKLAR ATARAK GÖZDEN KAYBOLDULAR
Samsun'un Bafra ilçesinde, sevgili oldukları belirtilen iki kişi Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kayboldu.
ÇIĞLIKLARINI VATANDAŞLAR DUYDU
Alınan bilgiye göre, Fatih mahallesindeki Çetinkaya Köprüsü civarında şelale yakınından gelen yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu ilgili birimlere bildirdi.
Belgin Ş. olduğu ifade edilen kişinin, çevredeki vatandaşlara, "Yardım edin. Kimse yok mu? Donuyoruz kurtarın bizi." dediği öne sürüldü.
İKİ GENÇ AKINTIYA KAPILARA KAYBOLDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.
Suda akıntıya kapılarak gözlerden kaybolan Belgin Ş. ile sevgilisi olduğu belirtilen Osman E'yi yaklaşık iki saat arayan ekipler, çalışmalara sabah saatlerinde devam etmek üzere ara verdi.
VATANDAŞLAR DA EL FENERLERİ İLE DESTEK OLDU
Olay yerine gelen vatandaşlar da el fenerleri ile arama çalışmalarına destek oldu.
Belgin Ş. ve Osman E'nin, köprünün kemerlerine çıkarak suya atlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: haberinburada
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