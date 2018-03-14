ÖLÜM UÇAĞI ÖNÜNDE SON POZUNU VERDİĞİ CEKETLE İLGİLİ YÜREK YAKAN DETAY
Mina Başaran uçağa binmeden çekilen karedeki kot ceketi uçak kazasında ölen arkadaşı Sinem Akay'ın Mina için özel olarak tasarladığı ortaya çıktı.
Türkiye'yi şoke eden jet kazasında hayatını kaybeden Sinem Akay'ın cenaze namazı, yarın Ataköy Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak.
BOAT SHOW FUARINA KATILMIŞTI
Ailesinin işi gereği denim tekstile hakim olan Sinem Akay, Casa Di Denim markasını kurmuştu. Kendi markası için çok emek veren Akay, en son Boat Show fuarına katılmıştı. Daha birçok kermese katılan Sinem Akay, ÇABA Derneği'ne geçtiğimiz sene yaptığı katkılarla da adından söz ettirmişti.
ANNESİ HABERİ AMERİKA'DA ALDI
Sinem Akay'ın bu kötü haberini annesi Amerika'dayken aldı. Babası ise Sinem Akay'ın kızkardeşi Seda Akay'la birlikteyken İstanbul'da aldı. Ölüm haberini alan aile yıkıldı.
Sinem Akay'ın yakın dostları haberi aldıkları andan itibaren Akay Ailesi'ni yalnız bırakmadı.
SON TASARIMINI ARKADAŞI MİNA İÇİN YAPTI
Sinem, en son Mina Başaran'ın bekarlığa vedası için özel bir kot ceket tasarlamıştı. Ve uçağa binmeden çekildikleri fotoğrafta hepsinin üzerinde o kot ceket vardı.
Kaynak: haberinburada
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