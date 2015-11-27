

Beyin ölümü gerçekleşince organları, ailesi tarafından bağışlanan Özkan Yaman, başka bedenlere can verecek. Sahte rakı soruşturmasında polis de, ölüm saçan kişinin kimliğini tespit etti. Terzilik yapan Ş.S.'nin, ölümlerin başladığı gün kent dışına kaçtığı saptandı, ölüm taciri için tüm Türkiye'de yakalama kararı çıkarıldı.







İzmir'de Ali Ulutürk (49), Alem Pena Çandar (73) ve Ömer Akgün Yüngeliş'in (59), hayatını sahte rakıdan kaybetmesinden sonra, bir kişi daha hayatını kaybetti. Geçen Pazar fenalaşıp hastaneye kaldırılan sahte rakı kurbanlarından Özkan Yaman'ın da beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Yaman, organlarıyla başka bedenlere hayat verip yaşatacak. Yaman'ın da hayatını kaybetmesiyle, rakı kurbanlarının sayısı da 4'e çıktı.







SAHTE RAKIYLA ÖLÜM SAÇAN TERZİ ÇIKTI







Bu arada ölümlerden sonra farklı birimlerce sürdürülen araştırmalar sonrasında polis çok önemli bir kimliğe ulaştı. Sahte rakıları İzmir'e getirip piyasaya süren kişinin terzilik yapan Ş.S. (54) olduğu saptandı. Polis yakalamak için evine gittiğinde Ş.S.'nin, kaçtığı saptandı. Daha sonra yapılan takipte ise, zanlının il dışında olduğu belirlendi. Bununu üzerine, Ş.S.'nin yakalanması için tüm Türkiye'de aranmaya başlandı. Fotoğrafı tüm emniyet müdürlüklerine gönderildi.