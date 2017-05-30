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ölüm haberi az önce geldi !

ÖLÜM HABERİ AZ ÖNCE GELDİ !

Panama'ya yıllarca kan kusturan cunta lideri Noriega 83 yaşında öldü. CIA'in ajanı Noriega, 1980'lerde yönettiği ülkeyi cehenneme çevirmiş ancak 80'lerin sonunda ABD tarafından bir anda uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanmıştı.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 09:14
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Panama'ya yıllarca kan kusturan cunta lideri Noriega 83 yaşında öldü. CIA'in ajanı Noriega, 1980'lerde yönettiği ülkeyi cehenneme çevirmiş ancak 80'lerin sonunda ABD tarafından bir anda uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanmıştı. ABD'de 20 yıl hapis yatan Noriega, Fransa'da da cezaevine girmiş ve 2011'de ülkesine iade edilmişti.



Orta Amerika ülkesi Panama'nın devrik lideri Manuel Noriega, 83 yaşında öldü. Cunta lideri diktatörün ölümünü, mevcut lider Varela Twitter hesabından duyurdu. Noriega, bu yıl içinde beyin kanaması geçirmişti.



1960'larda CIA tarafından görevlendirilen Noriega, uzun yıllar Panama'nın askeri istihbarat biriminin başında yer aldı. 1982 yılında Ulusal Muhafızların komutanlığına geçince ülkenin de fiili lideri oldu.



1984 ve 1989 arasında Panama'yı yöneten Noriega, yüzlerce faili meçhul cinayetten sorumlu tutuluyor.



 



kaynak:milliyet








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