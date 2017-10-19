İstifası İstenen Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur Devam Ediyoruz Dedi
Hatay'da Karakola Saldırı! Pkk'lı Teröristlerle Sıcak Çatışma Çıktı
Batının İkiyüzlülüğüne Erdoğan Sert Çıktı: Bu Demokrasi İflas Ediyor
Portekiz Polisi, Benfica'nın Stadında Arama Yaptı
Bahçeli'den İstifası Gündemde Olan Gökçek İçin Çarpıcı Çıkış: Ne Kadar Faydalı Görüyoruz
İstanbul'a Sevindirici Haber! Çalışmaların 20 Gün Erken Bitirdiği Fsm'de Tüm Şeritler Trafiğe Açıldı
Barzani: İbadi'nin Diyalog Çağrısını Memnuniyetle Karşılıyoruz
Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Teknik Adamların Türk Oyuncu Oynatmalarını İstedi
Ölüm Döşeğindeki Şempanze Herkesi Ağlattı!
Peşmergeler, Erbil-Kerkük Karayoluna Yığınak Yaptı
Erdoğan'dan Suriye'deki Zulme Tepki: Böyle Bir Dünyada Yaşamak İstemiyorum
Ak Parti'de Beklenmedik Gelişme! Kardeşi Darbeden Tutuklanan Şaban Dişli, İstifa Etti
Beşiktaş'ın Anlaşmaya Vardığı Domagoj Vida, Aralık Ayında Takıma Katılacak
Çıplak Halde Çadırlarını Terk Eden 9 Dağcının Ölümü Gizemini Koruyor
'kadınla Tokalaşmak Ateş Tutmaktan Korkunç' Diyen Rektörün Kadınlarla El Ele Halay Görüntüsü Çıktı
Devlet Bahçeli: 11 Yabancıyla Sahaya Çıkan Galatasaray İsmini Değiştirsin
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Projesi İçin Haliç'e Kazık Çakıldı
Topun Ağzındaki Balıkesir Belediye Başkanı İstifa Sinyali Verdi: Vefa Da Var, Veda Da
Dolaşmaya Çıkan Emenike, Evine Döndüğünde Şoke Oldu
İstifası İstenen Melih Gökçek, Beştepe'de Erdoğan'ın Verdiği Yemeğe Katıldı

Ölüm Döşeğindeki Şempanze Herkesi Ağlattı!

ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ ŞEMPANZE HERKESİ AĞLATTI!

Ölmek üzere olan ve bir süredir hareketsiz biçimde yatan 59 yaşındaki şempanzenin, 1972 yılından beri tanıdığı bakıcısını gördüğünde verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı.

Tarih : 19 Ekim 2017, 19:30
Puan Ver : Ölüm Döşeğindeki Şempanze Herkesi Ağlattı!(5/10)1

Mama isimli 59 yaşındaki şempanze, bir süredir yemek yemeyi ve su içmeyi reddetmişti. Yaşlı hayvanın öleceğini duyan eski bakıcısı Jan van Hooff, eski dostunu ziyaret etmek için hayvanat bahçesine gitti. Biyoloji profesörü Jan van Hooff, Mama'yı 1972 yılından beri tanıyordu.

ÇOK MUTLU OLDU

Görüntülerde, Mama'nın başlangıçta Jan'ın sesini tanımadığı, ancak kim olduğunu fark ettiğinde tepki vermeye başladığı görülüyor. Kendisine verilen ilaçları ve yemeği reddeden şempanzeyi ziyaret eden Prof. Jan van Hooff'un, daha önce kısa bir süre şempanzeye bakmış olduğu belirtildi. İzleyenleri duygulandıran olay Hollanda'nın Arnhem kentindeki Kraliyet Hayvanat Bahçesinde gerçekleşti. Eski bakıcısını görünce bir süreliğine de olsa yerinden doğrulan Mama'nın bu buluşmadan dolayı oldukça mutlu olduğu görülürken, eski dostunun saçlarını okşayarak sevincini gösterdiği o anlar, izleyenlerin gözlerin dolmasına sebep oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ölüm  Döşeğindeki  Şempanze  Herkesi  Ağlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER