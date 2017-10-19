Ölmek üzere olan ve bir süredir hareketsiz biçimde yatan 59 yaşındaki şempanzenin, 1972 yılından beri tanıdığı bakıcısını gördüğünde verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı.

Mama isimli 59 yaşındaki şempanze, bir süredir yemek yemeyi ve su içmeyi reddetmişti. Yaşlı hayvanın öleceğini duyan eski bakıcısı Jan van Hooff, eski dostunu ziyaret etmek için hayvanat bahçesine gitti. Biyoloji profesörü Jan van Hooff, Mama'yı 1972 yılından beri tanıyordu.

ÇOK MUTLU OLDU

Görüntülerde, Mama'nın başlangıçta Jan'ın sesini tanımadığı, ancak kim olduğunu fark ettiğinde tepki vermeye başladığı görülüyor. Kendisine verilen ilaçları ve yemeği reddeden şempanzeyi ziyaret eden Prof. Jan van Hooff'un, daha önce kısa bir süre şempanzeye bakmış olduğu belirtildi. İzleyenleri duygulandıran olay Hollanda'nın Arnhem kentindeki Kraliyet Hayvanat Bahçesinde gerçekleşti. Eski bakıcısını görünce bir süreliğine de olsa yerinden doğrulan Mama'nın bu buluşmadan dolayı oldukça mutlu olduğu görülürken, eski dostunun saçlarını okşayarak sevincini gösterdiği o anlar, izleyenlerin gözlerin dolmasına sebep oldu.

Kaynak: haberinburada