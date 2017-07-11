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'Ölüm Asteroidi' Olarak Bilinen MC4 Meteoru Bugün Dünya'yı Teğet Geçecek

'ÖLÜM ASTEROİDİ' OLARAK BİLİNEN MC4 METEORU BUGÜN DÜNYA'YI TEĞET GEÇECEK

260 metre çapındaki göktaşı MC4, bugün Dünya'ya en yakın noktadan geçecek. Bilim insanlarına göre bu boyutta bir asteroid Dünya'ya çarpsaydı tüm yaşamı bitirebilirdi.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 00:20
Puan Ver : 'ölüm Asteroidi' Olarak Bilinen Mc4 Meteoru Bugün Dünya'yı Teğet Geçecek(10/10)6

Rus bilim insanlarının "Ölüm Asteroidi" adını taktığı MC4 adlı göktaşı, bugün Dünya'nın çok yakınından geçecek. Bu sabah Türkiye saatiyle saat 09.00 ila 09.40 arasında Dünya'ya en yakın noktaya gelecek olan MC4'ün çapının 260 metre olduğu tespit edildi.

2.9 MİLYON KİLOMETRE UZAKTA

Bilim insanları, göktaşının dünyaya en yakın olduğu anda bile aradaki mesafenin 2.9 milyon kilometre olacağını belirterek MC4'ün dünyaya herhangi bir tehdit içermediğini kaydetti.

"DÜNYADAKİ HAYATI BİTİREBİLİRDİ"

Rusya merkezli haber sitesi Sputnik'e konuşan Rus bilim insanları, "Bu boyutta bir göktaşı dünyaya çarpsaydı yeryüzündeki hayatı tamamen ortadan kaldırabilirdi" dedi.

Fransa'nın Cote d'Azure rasathanesinden astrofizikçi Patrick Michel, "Eğer CM4'ten daha küçük, mesela 150 metre çapında bir göktaşı dünyaya düşerse, ortaya çıkan enerji Hiroşima'ya atılan atom bombasının 10 bin katı değerinde olur" ifadelerini kullandı.

1700 TANE "ÖLÜMCÜL" METEOR VAR

Çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan göktaşının dünyanın yanından geçerken hızının saatte 74 bin 700 kilometre olduğu belirtildi. Uzmanlara göre, dünyaya 10 milyon kilometre mesafeden geçecek olan ve "potansiyel tehlike" olarak görülen bin 700 adet göktaşı tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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