ÖLÜM ACI YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ !
Amed Sportif'in deneyimli oyuncusu Şehmus Özer trafik kazasında hayatını kaybetti
Şehmus Özer'den dünden beri haber alınamıyordu. Özer'in aracının Malatya'da bir uçurumdan düştüğü ve hayatını kaybettiği öğrenildi.
Trafik kazası Amedspor Kaptanı Özer'in Malatya'da katıldığı bir düğünden Mardin'e dönerken meydana geldi. Özer'in kullandığı araç, Elazığ-Gözeli yolu üzerinde bir uçuruma yuvarlandı.
Özer'den haber alınamaması üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp bilgisi iletilmiş, konu hakkında çalışma başlatılmıştı.
Amed Sportif Faliyetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle;
"Başımız sağolsun... Takım kaptanımız, ağebeyimiz Şehmus Özer, geçirdiği trafik kazası sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başımız sağolsun."
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar