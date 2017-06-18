ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR! ALEVLER 43 CAN ALDI!
Portekiz'de ormanlık alanda çıkan ve köylere sıçrayan yangında ölü sayısı 43'e yükseldi. Ölenlerden bazıları itfaiyeci. Yangın hala kontrol altına alınamadı.
Portekiz'in Pedrogao Grande kenti yakınlarında cumartesi gününden bu yana devam eden orman yangınında 43 kişi öldü. 60 kişi yaralandı.
Ölü ve ayaralılar arasında itfaiyeciler olduğu da belirtiliyor. Ölü sayısının artmaından endişe edilirken yaralı 5 itfaiyecinin durumunu ciddi olduğu bildirildi.
kaynak:milliyet
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