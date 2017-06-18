

Portekiz'in Pedrogao Grande kenti yakınlarında cumartesi gününden bu yana devam eden orman yangınında 43 kişi öldü. 60 kişi yaralandı.



Ölü ve ayaralılar arasında itfaiyeciler olduğu da belirtiliyor. Ölü sayısının artmaından endişe edilirken yaralı 5 itfaiyecinin durumunu ciddi olduğu bildirildi.











kaynak:milliyet