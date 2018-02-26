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Ölü Kedisini Battaniyeye Sarıp Parka Gömen Veterinerin Açıklaması Pes Dedirtti

ÖLÜ KEDİSİNİ BATTANİYEYE SARIP PARKA GÖMEN VETERİNERİN AÇIKLAMASI PES DEDİRTTİ

Adana'da, park içinde battaniyeye sarılı kedi ölüsü polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen veteriner "kedi benim, ölünce buraya gömdüm, önemli bir şey yok" diye konuştu.

Tarih : 26 Şubat 2018, 15:40
Puan Ver : Ölü Kedisini Battaniyeye Sarıp Parka Gömen Veterinerin Açıklaması Pes Dedirtti(6/10)2

Adana'da, park içerisinde battaniye sarılı kedi leşi polisi alarma geçirdi.

PARKTA YARISI TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ KEDİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Çukurova ilçesi'ndeki Doğal Park'ta meydana gelen olayda, parkta yürüyüşe çıkan vatandaşlar, kaldırım kenarında yarısı toprağa gömülmüş battaniyeyi görünce polisi aradı.

BEBEK CESEDİ ZANNEDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler, battaniye içerisinde patlayıcı olabileceğini düşünüp bomba imha ekibini çağırdı. Bunun üzerine parkı giriş ve çıkışlara kapatıldı. Battaniyenin içinde bebek cesedi de olabileceğini düşünen ekipler çevredeki vatandaşların ifadesini almaya başladı.

"BU KEDİ BENİM, ÖLÜNCE BURAYA GÖMDÜM ÖNEMLİ BİR KONU DEĞİL"

Bu esnada, parka Veteriner Mahir Kaya geldi. Polislere battaniyenin içinde kedi olduğunu söyleyip, "Bu kedi benim, ölünce buraya gömdüm önemli bir konu yok" diye konuştu. Daha sonra polisler, Kaya'ya battaniyeyi açmasını söyledi. Kediyi gören polisler ise rahat bir nefes aldı. Polislerden özür dileyen Kaya, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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