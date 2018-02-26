ÖLÜ KEDİSİNİ BATTANİYEYE SARIP PARKA GÖMEN VETERİNERİN AÇIKLAMASI PES DEDİRTTİ
Adana'da, park içinde battaniyeye sarılı kedi ölüsü polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen veteriner "kedi benim, ölünce buraya gömdüm, önemli bir şey yok" diye konuştu.
Adana'da, park içerisinde battaniye sarılı kedi leşi polisi alarma geçirdi.
PARKTA YARISI TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ KEDİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Çukurova ilçesi'ndeki Doğal Park'ta meydana gelen olayda, parkta yürüyüşe çıkan vatandaşlar, kaldırım kenarında yarısı toprağa gömülmüş battaniyeyi görünce polisi aradı.
BEBEK CESEDİ ZANNEDİLDİ
Olay yerine gelen ekipler, battaniye içerisinde patlayıcı olabileceğini düşünüp bomba imha ekibini çağırdı. Bunun üzerine parkı giriş ve çıkışlara kapatıldı. Battaniyenin içinde bebek cesedi de olabileceğini düşünen ekipler çevredeki vatandaşların ifadesini almaya başladı.
"BU KEDİ BENİM, ÖLÜNCE BURAYA GÖMDÜM ÖNEMLİ BİR KONU DEĞİL"
Bu esnada, parka Veteriner Mahir Kaya geldi. Polislere battaniyenin içinde kedi olduğunu söyleyip, "Bu kedi benim, ölünce buraya gömdüm önemli bir konu yok" diye konuştu. Daha sonra polisler, Kaya'ya battaniyeyi açmasını söyledi. Kediyi gören polisler ise rahat bir nefes aldı. Polislerden özür dileyen Kaya, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Azerbaycanlı Vekil: Geçmişte Yanımızda Olmayan Batı Bugün De Türkiye'nin Yanında Değil
- Son Dakika! Salih Müslim İçin, Ankara'daki Vergi Dairesi Patlamasıyla İlgili Yakalama Kararı Çıkarıldı
- Türkiye Maarif Vakfı, 12 Lise Ve 3 Dershaneyi Devraldı
- Ak Parti'de İmaj Değişimi! Milletvekilleri Arasında Bıyıktan Sonra Sakal Modası Başladı
- İş Adamının Yanlışlıkla Aldığı Valiz Kabusu Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın, Yükselişe Devam Ediyor! İşte Çeyrekte Son Durum
- Sofra/Compass Group Türkiye, 6 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak
- Zorlu Holding İle Çinli Gsr Capital, Otomobil Bataryası Üretecek
- Mersinli Bitcoin Yatırımcısının, 500 Bin Tl'lik Bitcoin'leri İstanbul'dan Çalındı
- Ptt'de Yeni Hizmet! Artık Barkod Okutulup Kargo Alınabilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kosova'nın Strazburg Başkonsolosluğuna Saldırı Düzenlendi
- Papua Yeni Gine'deki 7,5'lik Deprem, Dağları Yerinden Oynattı
- Boko Haram'ın Kaçırdığı 110 Kız Öğrenci Aranıyor
- Yapmadığı Şey Yok! Erkek Cinsel İlişki Robotu Henry'nin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
- Sevgilisinin Oğluna Tecavüz Edip Yakan Cani, Cesedi De Annesine Taşıttı
Bu Haberle İlgili Yorumlar