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ölü insan hayata dönebilir mi?

ÖLÜ İNSAN HAYATA DÖNEBİLİR Mİ?

Hiç kalp atışı, beyin aktivitesi veya nabız kalmadığında herkes öldüğünüze kanaat getirecektir.

Tarih : 23 Haziran 2015, 09:24
Puan Ver : Ölü İnsan Hayata Dönebilir Mi?(7/10)7


Hiç kalp atışı, beyin aktivitesi veya nabız kalmadığında herkes öldüğünüze kanaat getirecektir.



Yeni yapılan araştırmalara göre hayata geri döndürülebilirsiniz. Arizona Üniversitesi'nden Peter Rhee ve Maryland Üniversitesi'nden Samuel Tisherman, ölü bedenleri; “Suspended Animation” denen Türkçesiyle; “Askıda bekleyen canlandırma” yöntemi ile saatlerce hayatta tutabiliyor.



Şimdilik sadece hayvanlar üzerinde denenen yöntem yakında radikal bir medikal uygulama olarak da geliştirilecek. Sırasıyla vücudu kanından arındırma ve vücudun ortalama sıcaklığının 20 santigrat derece altına kadar soğutma süreçlerini kapsayacak.



Tam bu andan sonra ölüm sebebi olan bozukluk giderilince kan tekrar toplardamarlar aracılığıyla geri pompalanacak ve vücut yavaşça geri ısıtılacak.



Deney sırasında vücuda kan verildikçe bembeyaz olan ten renginin tekrar pembeleştiği söylendi. Ayrıca belirli bir sıcaklıktan itibaren kalp titreşmeye ve kendiliğinden çalışmaya da başlıyor.



30 santigrat civarında kalp titreştikten sonra bu titreşim vasıtasıyla ısınarak daha çok çalışır hale geliyor. Araştırmadaki geri döndürülen hayvanlar çok düşük derecede hastalık belirtileri gösterdiler, çoğunlukla geri döndürüldükleri anda hâlsiz ve dalgın durumda iken bir gün içinde kendilerini toparlayıp normal yaşamlarına geri döndüler.



Bilim İnsanları bu konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda daha detaylı çalışma yapacaktır. Bu zamana kadar; “Nasıl olsa yaşama dönmek varmış deyip sakın ola canınıza kıymayın” bizden söylemesi.



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