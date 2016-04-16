OLTAYA SİLAH GELDİ
Varto'da etkisiz hale getirilen PKK'lıların silahları için asker suya daldı. Mengel Deresi'nden iki M-16 Piyade Tüfeği, şarjör ve çok sayıda mühimmat çıktı
Muş'un Varto ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen PKK'lılar tarafından kullanılan silahların bulunması amacıyla dere yatağında operasyon düzenlendi. Operasyonda Mengel Deresi bölgesinde dere yatağı içerisinde; 2 M-16 Piyade Tüfeği, 2 M-16 Piyade Tüfeği şarjörü, 40 mühimmat, 1 silah üstü dürbün bulundu.
Lider kadroya ait
Bölgedeki güvenlik kaynakları etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin M-16 Piyade Tüfeği taşımaları sözde lider kadrodan olduklarını gösterdiğini belirtti.
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