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oltaya silah geldi

OLTAYA SİLAH GELDİ

Varto'da etkisiz hale getirilen PKK'lıların silahları için asker suya daldı. Mengel Deresi'nden iki M-16 Piyade Tüfeği, şarjör ve çok sayıda mühimmat çıktı

Tarih : 16 Nisan 2016, 09:24
Puan Ver : Oltaya Silah Geldi(10/10)10


Muş'un Varto ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen PKK'lılar tarafından kullanılan silahların bulunması amacıyla dere yatağında operasyon düzenlendi. Operasyonda Mengel Deresi bölgesinde dere yatağı içerisinde; 2 M-16 Piyade Tüfeği, 2 M-16 Piyade Tüfeği şarjörü, 40 mühimmat, 1 silah üstü dürbün bulundu.

 

Lider kadroya ait

 

Bölgedeki güvenlik kaynakları etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin M-16 Piyade Tüfeği taşımaları sözde lider kadrodan olduklarını gösterdiğini belirtti.








Etiketler: Oltaya  Silah  Geldi    haber

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