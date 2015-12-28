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OLPAK'TAN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ SÜRPRİZ TEKLİF


OLPAK'TAN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ SÜRPRİZ TEKLİF
Tarih : 28 Aralık 2015, 09:15
Puan Ver : Olpak'tan Asgari Ücretle İlgili Sürpriz Teklif(10/10)12


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, asgari ücretin bin 300 lira olmasının işverene, özellikle KOBİ'lerin üzerine yıllık 27-30 bin lira yük getireceğini belirterek, 'Yüzde 30'luk artışı 15-15 bölüşelim. Yüzde 15'i hükümetimiz farklı kaynaklardan karşılasın, yüzde 15'ini de biz karşılayalım, dengeli şekilde götürelim' diyerek yarı yarıya yani fifty fifty bölüşme önerisi getirdi.

 

Asgari ücret konusunda artık sona yaklaşıldığını ve konunun bir şekilde çözüme kavuşturulacağını aktaran Olpak, şunları kaydetti:

 

'Asgari ücret, bizim üzerinde en çok durduğumuz konulardan birisi. Çalışanımızın eline geçecek bin 300 lirayı hiçbirimiz tartışma konusu yapmıyoruz. Çalışanımızın daha fazla ücret alması bizi de memnun eder piyasaya da canlılık katar. Ancak bu yükün tamamının işverene yüklenmesi istemediğimiz sonuçları doğurur. Bundan endişe ediyoruz. Türkiye'de işletmelerin yüzde 99'unu KOBİ'ler oluşturuyor. Asgari ücretin bin 300 lira olması işverenin üzerine, özellikle KOBİ'lerin üzerine yıllık 27-30 bin lira yük getiriyor. Böyle bir yükü KOBİ'lerin taşıması mümkün değil. Toplam yükün yüzde 80'den fazlasını yani 24 bin kadarını da direkt KOBİ'ler ödemek zorunda kalacak.'

 








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