Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Ailenin, kaza öncesi birlikte yemek yiyip son kez birlikte selfie çekildikleri fotoğrafları ortaya çıktı. Ailesinden 4 kişiyi kaybeden selfieyi çeken genç kız ise yaşam mücadelesi veriyor.

AİLENİN OLDUĞU ARAÇ, HAYVAN YÜKLÜ KAMYONLA ÇARPIŞTI

Erzurum-Aşkale yolunun Küçükgeçit mevkiinde Erzurum'dan Giresun'a giden 54 yaşındaki İbrahim Aydın yönetimindeki araç, yol çalışması nedeniyle tek şeritten trafiğin işlediği yolda, karşı yönden gelen canlı hayvan yüklü kamyon ile çarpıştı.

4 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada, otomobil sürücü İbrahim Aydın, annesi Ayşe Aydın, eşi Gülyeter Aydın ve oğlu Muhammed Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, yeni evlendiği öğrenilen 23 yaşındaki kızları Kevser Aydın Kara ise ağır yaralandı.

Kara, ambulansla önce Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ÇEKTİKLERİ SELFİE SON FOTOĞRAFLARI OLDU

Erzurum'da cezaevinde tutuklu olan bir yakınlarına ziyaret ettikten sonra memleketi Giresun'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenilen ailenin yolculuk sırasında Erzurum'da bir restoranda yemek yedikleri ve yemek öncesinde Kevser Aydın Kara'nın cep telefonu ile ailesiyle birlikte selfie çekimi yaptığı ortaya çıktı. Selfie fotoğrafı üzerindeki iki kalp işareti dikkat çekerken, bu fotoğraf ailenin birlikte çekildikleri son fotoğraf oldu.

Aydın ailesinin 4 ferdinin cenazelerinin Giresun'un Keşap ilçesi Gönüllü köyünde bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada