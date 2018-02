Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Hasan Turgut, işsiz olduğu dönemde Genç Çifti projesine müracaat etti. Olmaz denileni yapan Turgut, devlet desteğiyle Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük kültür mantarı üretimi tesisini kurdu ve şimdi ailesiyle birlikte bin 200 ton mantar üretiyor.

KABUL ALAN 17 PROJEDEN BİRİ

Çeşitli nedenlerle işsiz kaldığı dönemde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hibe desteği sağladığı 'Genç Çiftçi' projesine müracaat eden Turgut'un projesi ilçede 2017 yılında kabul edilen 17 projeden birisi oldu.

"NASIL OLACAK?"

Geçtiğimiz temmuz ayında evlenen ve düğün yaptıktan bir hafta sonra projesi kabul edilen Turgut, eşine de projeden o zaman bahsetti. Ailesi ve eşinin ilk başta "Nasıl olacak?" soruları ve endişeleriyle karşılaşan Turgut, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından sağlanan teknik destekle Türkiye'de bu işin en iyi yapıldığı yerlerden malzeme teminini sağladı.

100 METREKARE İLE BAŞLADI

Köydeki arsasına 100 metrekarelik bir mantar çadırı kuran Turgut, çadırın ısı yalıtımını yapıp klimalarını ve nemlendirme cihazlarını bağladıktan sonra İzmit'ten getirttiği kompostlarla hemen üretime başladı.

50 BİN LİRAYA MAL OLDU

Devletin sağladığı 30 bin liralık hibenin yanısıra 20 bin lira dolayında da kendisi harcayan Turgut, Doğu Karadeniz Bölgesinde olmayan ve 365 gün üretim yapılabilen kültür mantarı üretim tesisini kurarak bir ilki gerçekleştirdi. Özellikle kış aylarındaki soğuk günlerde gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında bile mantar çadırında yalıtım ve klimalar sayesinde içerideki hava sıcaklığı 18 derecede sabit kalırken, nem oranı ise yüzde 90'lar seviyesinde sağlanıyor.

Köyde hayvancılıkla uğraşan anne ve babasının yanısıra abisi ve eşiyle birlikte ilk seride bin 200 kilogram mantar toplayan Turgut, pazar sorunu da yaşamıyor. Taze ve temiz olması nedeniyle ürünleri Trabzon ve Gümüşhane pazarında hemen pazarlayan Turgut, ilk hasattan alan vatandaşların mantarların lezzetinin oldukça iyi olduğunu söyledi.

İŞKUR TAVSİYESİ

Kasım ayı ortasında tesisin kurulduğunu ve şuanda ikinci hasadı topladıklarını kaydeden Turgut, "Gerekli bakımları yaptıktan sonra ürün almaya başladık. Şuanda 2. hasadı topluyoruz. Devletin bize bu imkanı sunmasa, ile ve il müdürlüğü teknik destek vermese biz bu şekilde bu tesisi kuramayız" dedi.

Daha değişik üretimler, iş imkanları konusunda Gümüşhane'nin biraz kapalı bir il olduğunu belirterek bundan sonra yeni tesisler açılacağına inandığını dile getiren Turgut, gençlere bin 500 lira için İŞKUR kapılarında dolanmayıp devletin bu imkanlarından ve desteklerinden faydalanmaları tavsiyesinde bulundu.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ MERAKLIYIM"

Çocuk yaşlarından beri köyde doğada mantar aramaya meraklı olduklarını ifade eden Turgut, "Dağlarda çok mantar topladık. Oradan hevesimiz vardı. Ayrıca 2016 yılında Halk Eğitimde Tarım İlçe Müdürlüğünün eğitimlerine de katıldım. Bilgilerimiz daha ileri seviyeye gelince yetiştirebileceğimize inandık. Genç Çiftçi projesine başvuru yaptık. Ardından tesisi kurduk ve üretime başladık. Tesisin tam kurulması 2 ay kadar sürdü" diye konuştu.

YOĞUN BAKIM SERVİSİ GİBİ OLMALI

Kültür mantarı yetiştirilmesi işinin yoğun bakım servisi gibi olduğunu dile getiren Turgut, bakım ve hijyenin çok önemli olduğunu, tesisin sürekli temizlenmesi gerektiğini belirterek, "Kompost, örtü toprağı, bakımı ve hijyen olması çok önemli ki mantarı sağlıklı piyasaya sunabilelim. Temiz ve güzel mantar olmazsa kimse almaz onu" dedi.

Nemlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinin tam otomasyonla çalıştığını, herşeyin bir tuşla halledildiğini kaydeden Turgut, mantarları alanların çok beğendiğini belirterek, "Toptan satışımız ayrı, manavlara satışımız ayrı, vatandaşlar doğrudan da bizden mantar istiyor. Şuanda talep çok iyi. İnsanlar bayağı sevdi. Bekleme süresi az. Hemen tüketiciye ulaşması gerek. Trabzon'a da gönderiyoruz. Merkez ilçeden çok fazla talep var. Torul'un halk pazarında da satıyoruz. Satışlarda sorun yok" diye konuştu.

"HİÇ YAPILMAMIŞ BİR İŞ"

Geçtiğimiz Temmuz ayının 7'sinde evlendiğini, projenin onayının da 14 Temmuz'da açıklandığını hatırlatan Turgut, "Ondan sonra eşime söyledim. İlk başta çok inanmadılar. Böyle bir tesis çevrede yok, hiç yapılmamış bir iş. Yap dediler ama işte. Sonunda herkes inandı artık. Ailemin desteği olmasa bu işin altından kalkamayız. Anne, baba, abim, eşim hepsi bizimle beraber" ifadelerini kullandı.

Çadırı 100 metrekare alana kurduklarını, 4 kat makas sistemi ranzalarda 10 ton komposla ilk seferde bin 200 kilogram mantar topladıklarını, iyice bittikten sonra kompostu değişerek tekrar devam edeceklerini dile getiren Turgut, şöyle konuştu: "Bizim bu şekilde tesisin en büyük destekçisi her zaman her şartta milletin yanında olan devlet. Devlet olmazsa, bu imkanı, bu teşviki sağlamasa bizim bu tesisi kurma şansımız yok. Buradaki bütün kazancımız devletin sayesinde, devletimize sonuna kadar teşekkür ediyoruz. Bütün genç arkadaşlarımıza da tavsiyem devletten gitsin istesinler, üretsinler. Her zaman devlet üretenin, yapanın yanında, desteği sonuna kadar var."

"BANA İLK DENDİĞİNDE OLMAZ, TUTMAZ DEDİM"

Anne Kerime Turgut ise köyde çiftçilikle uğraştıklarını, 5 çocuğundan birisi olan Hasan'ın bu işi yaptığını belirterek, "Kesmesine, sulamasına, temizliğine yardım ediyoruz. Bana ilk dediğinde olmaz, tutmaz dedim. Şimdi memnunum. Devletin desteğiyle yaptık. Tek olsak yapamazdık, cesaret edemezdik. Bizi sürekli teşvik etti yetkililer. Devletimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Baba Osman Turgut ise devletin teşvikiyle yaptıkları tesiste oğullarına yardımcı olduklarını, hem de vakit geçirdiklerini belirterek, "Devam edeceğiz. Yalnız bu mantar için değil diğer işlerde de devletimiz teşvik ediyor" diye konuştu.

