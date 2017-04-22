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olmayan kültür merkezinin 58 çalışanı var

OLMAYAN KÜLTÜR MERKEZİNİN 58 ÇALIŞANI VAR

9 yıldır boş olan Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin kadrosunda 2 müdür yardımcısı, 6 şube müdürü, 1 şef, 1 araştırma görevlisi, 1 doktor, 6 memur, 11 temizlik görevlisi, 30 güvenlik görevlisi var.

Tarih : 22 Nisan 2017, 11:04
Puan Ver : Olmayan Kültür Merkezinin 58 Çalışanı Var(7/10)6


 Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi, 2008 yılında tadilat gerekçesiyle sanatsal faaliyetlere kapatıldı. Kaderine terk edilen AKM o tarihten bu yana camları kırık, bakımsız halde boş duruyor. Fakat bu boş binanın tam 58 personeli var. Biri vekaleten müdürlüğe bakan 2 müdür yardımcısı, 6 şube müdürü, 1 şef, 1 araştırma görevlisi, 1 doktor, 6 memur, 11 temizlik görevlisi, 30 güvenlik görevlisi her gün binaya gidip imza defterine kaydını düşüyor.



BOŞ BİNADA 30 GÜVENLİK PERSONELİ



Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, Ankara'daki Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı durumdaki AKM'nin bahçesinde daha önce mutfak olarak hizmet veren iki katlı binaya yerleşen personel her gün işe geliyor. Ancak gün boyunca masalarında oturmak dışında yaptıkları bir iş yok. Kültür Bakanlığı'nın birçok kurumunda personel açığı varken boş durumdaki AKM'nin personel, temizlik, güvenlik, arşiv, mali işler tahakkuk ve planlamadan sorumlu şube müdürlerine bağlı 1 şef, 1 araştırma görevlisi, 1 doktor, 6 memur kadrosu var.



Bakanlığın açtığı ihale ile 11 temizlik, 30 güvenlik personeli de AKM'de görev alıyor. Her temizlik işçisine neredeyse sadece bir oda düşüyor. Ayrıca her tarafı harabeye dönmüş AKM'de 30 güvenlik görevlisinin nereyi koruduğu da belirsiz.



 



kaynak:haberler








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