OLMAYAN EHLİYETİNİ KAPTIRDI!
Seksenler dizisinde canlandırdığı ‘Ergün Plak' karakteriyle çok sevilen Serhat Kılıç, önceki gün Nişantaşı'nda polis çevirmesine takıldı.
Seksenler dizisinde canlandırdığı ‘Ergün Plak' karakteriyle çok sevilen Serhat Kılıç, önceki gün Nişantaşı'nda polis çevirmesine takıldı. Yaklaşık bir yıl önce alkollü olarak direksiyon başına geçtiği için ehliyetini kaptıran oyuncu bu kez ehliyetsiz yakalandı. 3 bin 306 TL ceza kesilen oyuncunun ehliyetine el konulma süresi 2018'e kadar uzadı.
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