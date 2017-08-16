OLİMPOS'TA TATİLCİLERİ HUZURSUZ EDEN TEKNE VE FİBERBOTLARA OPERASYON
Antalya Olimpos'ta denize giren tatilcilerin can güvenliğini tehlikeye sokan tekne ve fiberbotlara, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi sınırları içinde bulunan Olimpos tatil merkezinde vatandaşların ihbarı üzerine tekne ve fiberbotlara operasyon düzenlendi. Ekipler yaptıkları denetlemelerde kanolara, deniz bisikletlerine ve şemsiyelere el koydu.
SAHİLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Olimpos tatil merkezinde denize giren tatilciler teknelerin can güvenliklerini tehdit ettiğini gerekçe göstererek Kumluca Belediyesine ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Kumluca Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kumluca İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri ve Müze Müdürlüğüne bağlı görevliler, Olimpos sahiline operasyon düzenledi.
KANO VE DENİZ BİSİKLETLERİ, KAMYONLARA YÜKLENDİ
Operasyona katılan ekipler, büyük teknelerle kıyıya yaklaşıp yolcuları fiber botlarla karaya taşıyan ve karadan tekneye taşıyan turizmcileri yaptıkları işin yasal olmadığı konusunda uyardı. Uygun olmayan şartlar altında gıda maddesi satan, şemsiye, kano ve deniz bisikleti gibi araçları kiraya vererek haksız ticari gelir elde edenler İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Ekipleri, Kumluca Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Müze Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyarıldı. Ekipler yaptıkları denetlemelerde kanolara, deniz bisikletlerine, şemsiyelere, açıkta uygun olmayan ortamlarda ekmek arası balık yapanların malzemelerine el koydu. Kano ve deniz bisikletleri kamyonlara yüklenerek ilçe merkezine taşındı.
"HALKIMIZIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, "İlçemize bağlı Yazır Mahallesi sınırları içinde bulunan Olimpos tatil merkezinde uygunsuz ortamlarda gıda satanlar, büyük teknelerin kıyıya yaklaşması ve botlarla karaya yolcu indirmek kaydıyla haksız ve yasal olmayan yollarla ticaret yapanlar uyarıldı ve malzemelerine el kondu. Biz gereken denetimleri yapıp yapılanları engellemeye çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımız tatilcilerimizin ve yerel halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak içindir" dedi.
Kaynak: haberinburada
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