Olimpiyat madalyalı Güney Koreli badmintoncu Jung Jae-sung, evinde ölü bulundu.

Güney Kore Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki sporcunun eşi tarafından evinde ölü bulunduğu, yarın yapılacak otopsinin ardından ölüm nedeninin belli olacağı belirtildi.

KALP RİTİM BOZUKLUĞU TEŞHİS EDİLMİŞTİ

Ülke basınında yer alan haberlerde, üç yıl önce kalp ritim bozukluğu teşhisi konan Güney Koreli sporcunun son dönemde göğsündeki ağrılardan şikayet ettiği ifade edildi.

Badminton çiftler kategorisinde iki dünya ikinciliği ve bir Asya şampiyonluğu bulunan sporcu, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ise bronz madalya elde etmişti.

Kaynak: haberinburada