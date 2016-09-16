

Olimpiyatalara katılan atletlerin, mahrem bilgileri olarak Olimpiyat komitesinde saklı tutulan sağlık verilerine ulaşan hacker'lar, bu bilgileri yayına koydular.



Çalınan sağlık verileri arasında, çok medyatik olan Venus Williams, Serena Williams ve Simone Biles'ın sağlık bilgileri de yer alıyor.



Fancy Bears isimli Rus hacker'ların sunucularına sızmış olduğunu World Anti-Doping Agency (WADA) de doğrulamış bulunuyor. Saldırı ise sürpriz kabul edilmiyor zira WADA bu yıl tüm Rus sporcuların Olimpiyatlara katılımının yasaklanmasını istemişti. Sebep olarak sa Rusya'nın, sporcularına devlet desteği ile özel doping programları uygulamasını göstermişti. Bu uyarının ardından 100'den fazla Rus sporcunun Yaz Olimpiyatlarına katılımı yasaklanmıştı.