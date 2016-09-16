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olimpiyat atletlerinin sağlık bilgileri sızdırıldı

OLİMPİYAT ATLETLERİNİN SAĞLIK BİLGİLERİ SIZDIRILDI

Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyatlarına katılan eşcinsel sayısı 2012 yılında Londra'da gerçekleştirilen olimpiyatlara katılan eşcinsel sayısından 23 sporcu fazla oldu.

Tarih : 16 Eylül 2016, 12:17
Puan Ver : Olimpiyat Atletlerinin Sağlık Bilgileri Sızdırıldı(9/10)9


Olimpiyatalara katılan atletlerin, mahrem bilgileri olarak Olimpiyat komitesinde saklı tutulan sağlık verilerine ulaşan hacker'lar, bu bilgileri yayına koydular.



Çalınan sağlık verileri arasında, çok medyatik olan Venus Williams, Serena Williams ve Simone Biles'ın sağlık bilgileri de yer alıyor.



Fancy Bears isimli Rus hacker'ların sunucularına sızmış olduğunu World Anti-Doping Agency (WADA) de doğrulamış bulunuyor. Saldırı ise sürpriz kabul edilmiyor zira WADA bu yıl tüm Rus sporcuların Olimpiyatlara katılımının yasaklanmasını istemişti. Sebep olarak sa Rusya'nın, sporcularına devlet desteği ile özel doping programları uygulamasını göstermişti. Bu uyarının ardından 100'den fazla Rus sporcunun Yaz Olimpiyatlarına katılımı yasaklanmıştı.








Etiketler: Olimpiyat  Atletlerinin  Sağlık  Bilgileri  Sızdırıldı    haber

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