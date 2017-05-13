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ölenlerin hepsi aynı mahalleden

ÖLENLERİN HEPSİ AYNI MAHALLEDEN

İzmir Buca'dan yola çıkan ve Anneler Günü için özel bir organizasyonla Marmaris'e giden midibüsün kaza yapmasının ardından Buca'da büyük endişe yaşanıyor.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 15:55
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İzmir Buca'dan yola çıkan ve Anneler Günü için özel bir organizasyonla Marmaris'e giden midibüsün kaza yapmasının ardından Buca'da büyük endişe yaşanıyor. Çoğunluğu aynı mahalleden olan midibüstekilere ulaşamayan vatandaşlar için Buca Kaymakamlığında kriz masası oluşturuldu.



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise, vatandaşların endişe içinde yakınlarından haber almaya çalıştığını ifade etti.Muğla'da uçuruma yuvarlanan yolcu midibüste İzmir'in Buca  ilçesinde Anneler Günü kapsamında organize edilen gezi kapsamında Marmaris'e  giden kadın ve çocukların bulunduğu belirtildi.  Muğla-Antalya kara yolu Sakargeçidi mevkisindeki kazada uçuruma  yuvarlanan  midibüsün hareket ettiği Buca ilçesi Yaylacık  Mahallesi'ndeki Yaylacık Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar eğitim Kültür  Dayanışma Derneği önünde hareketlilik yaşanıyor.



 



kaynak:milliyet






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