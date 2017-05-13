İzmir Buca'dan yola çıkan ve Anneler Günü için özel bir organizasyonla Marmaris'e giden midibüsün kaza yapmasının ardından Buca'da büyük endişe yaşanıyor.



İzmir Buca'dan yola çıkan ve Anneler Günü için özel bir organizasyonla Marmaris'e giden midibüsün kaza yapmasının ardından Buca'da büyük endişe yaşanıyor. Çoğunluğu aynı mahalleden olan midibüstekilere ulaşamayan vatandaşlar için Buca Kaymakamlığında kriz masası oluşturuldu.



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise, vatandaşların endişe içinde yakınlarından haber almaya çalıştığını ifade etti.Muğla'da uçuruma yuvarlanan yolcu midibüste İzmir'in Buca ilçesinde Anneler Günü kapsamında organize edilen gezi kapsamında Marmaris'e giden kadın ve çocukların bulunduğu belirtildi. Muğla-Antalya kara yolu Sakargeçidi mevkisindeki kazada uçuruma yuvarlanan midibüsün hareket ettiği Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki Yaylacık Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar eğitim Kültür Dayanışma Derneği önünde hareketlilik yaşanıyor.







kaynak:milliyet