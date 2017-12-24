İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, son 10 yılda bulunduğu ikâmetgahta hiç hareket etmeyen 2 milyon 273 bin kişiyi mercek altına aldı. Hayatta olmadığı tespit edilenler, aile kütüklerine tescil edilecek. Ölmüş kişilerin süresiz vekaletle maaşını almaya, arazisinin tapusunu işlemeye, tarım desteğinden yararlanmaya devam edenler ortaya çıkarılacak.

MERNİS'E YÜKLENDİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine "ölüm tespiti" konulu genelge gönderdi. Genelgede, "Merkezi veri tabanında yer alan kayıtlara göre uzun süre işlem görmeyen ve yaşı itibarıyla ölü olması muhtemel kişiler Nüfus Genel Müdürlüğü'nce tespit edilir. Tespit edilen kayıtların araştırılması mülki idare amirinin emriyle kolluk kuvvetlerine yaptırılır. Hayatta olmadıkları tespit edilenlerin ölümleri tescil edilir" fıkrası da yer aldı. İşlemlerde sürat ve etkinliği sağlamak amacıyla ölüm tespiti yaptıracak kişilerin kimlik bilgileriyle bilgisine başvurulacak. Yakınlarının yerleşim yeri adresi dikkate alınarak oluşturulan liste MERNİS sistemine yüklendi.

80-90 YAŞ ARALIĞI

Listede yer alan ölü olması muhtemel kişilerin bilgileri, mülki idare amirinin emriyle doğrudan kolluk kuvvetlerine gönderilecek. Elde edilen bilgi ve alınan ifadelere göre kişinin ölmüş olduğunun tespit edilmesi halinde, kolluk kuvvetlerince kişinin ölü olduğunu belirten ve muhtemel ölüm tarihini de içeren bir rapor düzenlenecek. Nüfus müdürlükleri bu rapora dayanarak ölüm olayını aile kütüklerine tescil edecek.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, hareketsiz nüfusun genelinin 80-90 yaş aralığında olduğuna dikkat çekerek, bu kişilerin son 10 yılına bakıldığında hiçbir adres değiştirme, bir yere gidip gelme işlemi yapmadıklarını belirtti.

KÖTÜ NİYETLİ OLANLAR ARAŞTIRILACAK

Sinan Güner, son 10 yıldır nüfus kütüklerinde herhangi bir hareketi görünmeyen 2 milyon 273 bin kişi olduğunu belirterek, "Bunlar ölmüş olabilir. Yurtdışına gitmiş ve orada ölmüş de olabilir. Kötü niyetli kişiler zamanında aldıkları süresiz vekalet ile bu kişilerin maaşını almaya, arazisinin tapusunu işlemeye, tarım desteğinden yararlanmaya devam ediyor olabilir. Bunlar araştırılacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada