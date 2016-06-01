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ölen nişanlısından çocuk yapmak istedi

ÖLEN NİŞANLISINDAN ÇOCUK YAPMAK İSTEDİ

Avustralya'nın Quensland Eyaletinde yaşayan genç kadın, 2 ay önce ölen nişanlısından hamile kalmak için mahkemeye başvurdu ve olumlu sonuçlanarak kabul edildi.

Tarih : 01 Haziran 2016, 12:10
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Avustralya'nın Quensland Eyaletinde yaşayan genç kadın, 2 ay önce ölen nişanlısından hamile kalmak için mahkemeye başvurdu ve olumlu sonuçlanarak kabul edildi.



Avustralya'da bir kadın ölen nişanlısından bebek sahibi olmak için mahkemeye başvurdu. Mahkemede çiftin çocuk yapmak istedikleri kanıt gösterilerek yakınlarınında ifadeleriyle birlikte ölen kişinin testislerinin alınmasına izin verilmişti. Yaşanan bu olaylardan sonra mahkeme hakimi ise gerekli müdahelelerin yapılması talimatını verdi.








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