ÖLEN NİŞANLISINDAN ÇOCUK YAPMAK İSTEDİ
Avustralya'nın Quensland Eyaletinde yaşayan genç kadın, 2 ay önce ölen nişanlısından hamile kalmak için mahkemeye başvurdu ve olumlu sonuçlanarak kabul edildi.
Avustralya'nın Quensland Eyaletinde yaşayan genç kadın, 2 ay önce ölen nişanlısından hamile kalmak için mahkemeye başvurdu ve olumlu sonuçlanarak kabul edildi.
Avustralya'da bir kadın ölen nişanlısından bebek sahibi olmak için mahkemeye başvurdu. Mahkemede çiftin çocuk yapmak istedikleri kanıt gösterilerek yakınlarınında ifadeleriyle birlikte ölen kişinin testislerinin alınmasına izin verilmişti. Yaşanan bu olaylardan sonra mahkeme hakimi ise gerekli müdahelelerin yapılması talimatını verdi.
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