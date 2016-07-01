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ölen kızının dondurulmuş yumurtasından çocuk doğurmak istiyor

ÖLEN KIZININ DONDURULMUŞ YUMURTASINDAN ÇOCUK DOĞURMAK İSTİYOR

Ölen kızının dondurulmuş yumurtalarından çocuk doğurmak isteyen bir kadın İngiltere'de Temyiz Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyu kazandı.

Tarih : 01 Temmuz 2016, 12:17
Puan Ver : Ölen Kızının Dondurulmuş Yumurtasından Çocuk Doğurmak İstiyor(6/10)7


Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen 60 yaşındaki kadın, İngiltere makamlarının, kızının yumurtalarını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kliniğe götürmesine izin vermemesini mahkemeye taşımıştı.



Kadın, 2011 yılında ölen kızının kendisinden çocuğunu doğurmasını istediğini söylüyor.

Yüksek Mahkeme'deki davayı geçen yıl kaybeden kadın, kararı Temyiz Mahkemesi'ne götürmüştü.

İngiltere'nin İnsan Döllenmesi ve Embriyoloji Yetkili Makamı (HFEA), 28 yaşında bağırsak kanserinden ölen kadının, ölmeden önce bu konuda yazılı rıza mektubu bırakmaması nedeniyle anneye izin vermemişti.

Kadın, kızının dondurulmuş yumurtalarını New York'taki bir kliniğe götürerek burada bağışlanmış sperm ile hamile kalmak istiyor.

İngiltere'deki tüp bebek klinikleri bu operasyonu gerçekleştirmeyi kabul etmemişti.

Temyiz Mahkemesi'nin kararının ardından HFEA önceki kararını gözden geçireceğini açıkladı.








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