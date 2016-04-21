

Kastamonu mezarlığında gömüldüğü akşamı mezardan çıkartılan kız cesedine defalarca kere tecavüz edildiği iddiaları asılsız çıktı. İnternet haber sitelerinde yer alan kimi cesede günlerce tecavüz başlık haberler yalan haber çıkınca, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı o sitelere ilişkin soruşturma başlattı











Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'www.halkmedia.com' ve 'www.tekmillet.tv' adlı internet sitelerinde, imam hatip öğretim görevlisi Z.B.'nin, kanserden ölen 19 yaşındaki kızın cesedini defin gecesi mezardan çıkarıp derin dondurucuda günlerce saklayarak tecavüz ettiği yönünde, 'Kastamonu'da kan donduran olay' başlığıyla yayınlanan haberin asılsız olduğu belirtildi. Haberde kullanılan fotoğraflın, İzmir'de 11 Mayıs 2015'te ölen diyabet hastası 24 yaşındaki E.T.'nin fotoğrafıyla aynı olduğuna işaret edilen açıklamada şöyle denildi:







"Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Merkez Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan araştırmalar neticesinde Kastamonu'da 12 Mart 2016 tarihinden sonra 19 yaşında, kanser hastası, adı ve soyadının baş harfi H.A. olan bir bayanın ölümü ve habere konu şekilde bir olayın yaşanmadığının bildirildiği gibi Cumhuriyet Başsavcılığımız kayıtlarının sorgulanmasında da ihbar üzerine veya resen başlatılmış böyle bir olaya ilişkin herhangi bir soruşturma bulunmadığı görülmüştür."







Söz konusu haberin tamamen asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, "Daha önce vefat eden bir şahsın hatırasına hakaret oluşturacak şekilde kişisel veri kapsamındaki fotoğrafının da kullanılarak Kastamonuluları ve din görevlisi olarak imam hatip yetiştiren bir okulun öğretim elemanlarını zan altında bırakarak halkın bir kısmının kin duymasını sağlayacak şekilde yayın yapan internet siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2016/2073 soruşturma sayılı dosya üzerinden 'kişinin hatırasına hakaret', 'suç uydurma', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.