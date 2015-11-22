

Edinilen bilgiye göre, İzmir yolunda, İzmir istikametinde 16 DV 308 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan 47 yaşındaki Ali Cüneyt Saroz, Sırameşeler Metro İstasyonuna yaklaşırken lodos sebebiyle hakimiyetini kaybetti. Bir süre savrulan motosikletin metro istinat duvarına çarpmasıyla Saroz motosikletten düştü. Saroz düştükten sonra yaklaşık 30 metre daha sürüklenen motosiklet ancak bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Saroz olay yerinde hayatını kaybetti.