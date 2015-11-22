O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ÖLEN EŞİNİN BAŞINDA KRİZ GEÇİRDİ


ÖLEN EŞİNİN BAŞINDA KRİZ GEÇİRDİ
Tarih : 22 Kasım 2015, 13:53
Puan Ver : Ölen Eşinin Başında Kriz Geçirdi(6/10)8


Edinilen bilgiye göre, İzmir yolunda, İzmir istikametinde 16 DV 308 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan 47 yaşındaki Ali Cüneyt Saroz, Sırameşeler Metro İstasyonuna yaklaşırken lodos sebebiyle hakimiyetini kaybetti. Bir süre savrulan motosikletin metro istinat duvarına çarpmasıyla Saroz motosikletten düştü. Saroz düştükten sonra yaklaşık 30 metre daha sürüklenen motosiklet ancak bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Saroz olay yerinde hayatını kaybetti.








Etiketler: Ölen  Eşinin  Başında  Kriz  Geçirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER