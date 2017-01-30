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ölen 38 günlük bebek cinsel istismara mı uğradı?

ÖLEN 38 GÜNLÜK BEBEK CİNSEL İSTİSMARA MI UĞRADI?

Yapılan soruşturmalar sonucu anne P.T. ve onunla birlikte hastaneye gelen F.A ile Y.G gözaltına alındı

Tarih : 30 Ocak 2017, 17:22
Puan Ver : Ölen 38 Günlük Bebek Cinsel İstismara Mı Uğradı?(9/10)8


Van'da özel bir hastaneye kaldırılan ve bir gün sonra ölen 38 günlük erkek bebeğin, cinsel istismara uğradığı şüphesi üzerine, anne ve 2 erkek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı



Olay, geçen 26 Ocak'ta meydana geldi. Rahatsızlık ve kusma belirtileri üzerine anne P.T. ve erkek olan F.A. ve Y.G. tarafından Van'daki özel bir hastaneye getirilen 38 günlük bebek, doktorlar tarafından hemen tedaviye alındı. Yaşama döndürülen bebek ardından da yoğun bakıma alındı. Tedavi sırasında ise bebeğin kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularına rastlanınca, hastane yönetimi durumu polise bildirdi.



38 günlük bebek, 22 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Van Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından ise geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Yapılan soruşturmalar sonucu anne P.T. ve onunla birlikte hastaneye gelen F.A ile Y.G gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan şüpheliler düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte bugün Van Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Van'daki 38 günlük bebekle ilgili Van Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:



"İlimizde İpekyolu ilçesinde bir özel hastaneye 26.01.2017 günü 13.00 sıralarında tedavi amacıyla annesi P.T. ile F.A. ve Y.G. isimli erkek şahıslar tarafından götürülen 38 günlük erkek bebeğin yapılan muayenesinde; kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularının bulunduğu, bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedaviye alındığı bilgilerinin İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından tahkikat başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak bahsi geçen şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlar, tahkikat devam ederken tedavi altında bulunan bebek 27.01.2017 günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yakalanarak haklarında işlem yapılan şüpheliler düzenlenen tahkikat evrakı ile 30.01.2017 günü Van Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



 



kaynak:habertürk








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