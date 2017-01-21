

Uzun süredir aynı ekran teknolojisini kullanan Apple'ın artk OLED ekran panellerine geçiş yapması bekleniyor. Apple'ın şimdiden OLED ekran üreticileriyle anlaştığına dair çok sayıda iddia var. Peki tek sürpriz OLED ekran mı olacak? Apple Insider bir başka sürprizin daha geleceğini iddia ediyor.



iPhone X 2017 yılına damgasını vurabilir!







Bu yıl onuncu nesil iPhone modelini duyurulacak. 2007 yılından bu zamana tam 10 yıl geride kaldı. Ve Apple'ın geride kalan 10 yılı özel bir iPhone modeli ile taçlandıracağı düşünülüyor. Bu sebeple 2017 yılında duyurulacak iPhone modelinin ismi diğerlerinden farklı olabilir.







Roma rakamları ile 10 rakamını temsil eden X harfinin bu yıl duyurulacak iPhone modelinin ismi olması bekleniyor. Yani sıradaki iPhone modeli iPhone X olarak karşımıza çıkabilir. Ancak Apple iPhone 7s ve 7s Plus modellerini de ihmal etmeyecek.







Yani Apple bu yıl üç farklı model ile tüketicilerin karşısına çıkacak. En azından iddialar bu yönde. iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone X isimleriyle beklenen bu üç model arasından en dikkat çekici olan “X” ismiyle gelecek versiyon.







İddiaya göre iPhone X, OLED ekran paneline sahip ilk iPhone olacak. Cihazın 5.8 inçlik bir ekran boyutuna sahip olacağı söyleniyor. Ve tıpkı Samsung Galaxy S7 Edge gibi kenarları ovalleştirilmiş olacak. Detaylar şimdilik bu kadar.



