Önümüzdeki sene 10. yaşını kutlayacak olan İPhone için Apple büyük bir hazırlık içerisinde. Pek çok farklı iddianın bulunduğu konu hakkında bazı bilgiler ise netlik kazanmaya başladı. Netlik kazanan bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.



Önümüzdeki sene 10. yaşını kutlayacak olan İPhone için Apple büyük bir hazırlık içerisinde. Pek çok farklı iddianın bulunduğu konu hakkında bazı bilgiler ise netlik kazanmaya başladı. Netlik kazanan bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.



Apple'ın geçtiğimiz aylarda piyasaya sürüdüğü yeni nesil akıllı telefonları İPhone 7 ve İPhone Plus tüm dünyada satışa çıkmışken firma da yeni model için geliştirme çalışmalarına başladı.



Gelecek sene 10. yılını kutlayacak olan telefon serisinde büyük değişimler yaşanması bekleniyor. İlk olarak Amerikan teknoloji devinin İPhone 8 ve 8 Plus modellerinde büyük yenilikler yapıalacağı iddia edilmişti. Şimdi ortaya çıkan iddialar ise çok daha farklı. İddialara göre firma normal serinin dışında 10. yıl için özel bir İPhone üretecek.



10. yıl özel serinin kavisli OLED ekrana sahip olması beklenirken bu serisinin kendisine has bazı tasarım özellikleriyle geleceği de iddialar arasında. USB type-C portuna geçişin önemli yeniliklerden olması beklenirken cihazın teknik özelikleirnde de değişiklikler yapılacak. 3 GB seviyesine yükselmesi beklenen bellek ile birlikte cihazda 3 GB LDDR3 RAM bulunacak. İşlemci olarak ise Samsung tarafından üretilecek olan 10 nm işlemcileri kullanması beklenen firmanın bu işlemciler ile büyük atılımlar yapması gündemde. 10 nm ile birlikte çok daha düşük güç tüketecek olan işlemci aynı zamanda daha yüksek performans sunacak. Tüm bu artılara ek olarak ise daha az ısınacak olan A11 işlemci ve yonga seti firmanın en yüksek performansa sahip işlemcisi olacak.



10. yıl için özel olarak üretilecek OLED ekrana sahip kavisli telefonun ekran boyutunun ise 5.8” olması bekleniyor. Samsung Note serisi benzerlik göstermeye başlayan büyük ekranlı modelin kullanılabilir ekran boyutu ise çok daha düşük olacak. Kavisli yapısı nedeniyle tamamı kullanılamayacak olan telefonun aktif olarak 5.2 inç'lik kısmı kullanılabilecek.



Özel Seri Diğer Modellerden Ayrı olacak



Özel seri bir yana devam ederken firma 8 serisi ürünlerini de piyasaya sürecek. Yenilecek olan serinin özel iPhone'lar kadar değişim içermeyeceği ise gelen bilgiler arasında. Özel üretim cihazda bulunacak olan bazı özelliklerin aktarılması beklenen 8 ve 8 Plus'ta başka ne tür özelliklerin olacağı ise henüz bilinmiyor.



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