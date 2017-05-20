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oled ekran iphone 8'in maliyetini arttırabilir

OLED EKRAN İPHONE 8'İN MALİYETİNİ ARTTIRABİLİR

Apple'ın bu yılın en çok beklenen telefonu olan iPhone 8'de kullanacağı OLED ekran yüzünden 3D Touch maliyetlerinin artacağı iddia edildi. OLED ekran için üretilecek 3D Touch modülünün LCD ekranın 3D Touch modülüne göre yüzde 150 daha maliyetli olduğu belirtiliyor.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 11:20
Puan Ver : Oled Ekran İphone 8'in Maliyetini Arttırabilir(9/10)8


Apple'ın geçtiğimiz günlerde esnek bir materyale sahip katlanabilir akıllı telefon patenti aldığını sizlere aktarmıştık. Şimdi ise iPhone 8'de kullanılacak OLED ekran yüzünden 3D Touch maliyetlerinin artacağı iddia edildi.



Economic Daily News'e göre Apple, iPhone 8'de kullanacağı OLED ekran yüzünden 3D Touch bileşenin maliyetini yüzde 150 artıracağını belirtti. Yeniden tasarlanan 3D Touch modülü LCD ekranlı iPhone'lardaki 3D Touch modülüne göre yüzde 150 daha pahalı. Apple'ın dokunmatik ekran tedarikçisi TPK, 3D Touch'ı etkinleştirmesi için iPhone başına 7-9 dolar alıyor. Ancak OLED ekrana geçilince bu fiyatın 18-22 dolar arasında bir maliyete sahip olacağı söyleniyor.



OLED ekranlar daha kırılgan bir yapıya sahip olduğundan sensör takılmadan önce ekran panelinin ön ve arka tarafına ayrı bir koruyucu cam eklenecek. Fiyat artışının da bundan kaynaklandığı söyleniyor. Yaşanan bu artış telefonun fiyatında da bir artışa neden olacak.



Apple'ın bu sene iPhone 8, iPhone 7S ve iPhone 7S Plus olmak üzere üç farklı telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen cihazlarla ilgili yeni haberler çıktıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.



 



kaynak:milliyet








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