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öldürülen teröristin bomba yüklü sırt çantası bulundu

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN BOMBA YÜKLÜ SIRT ÇANTASI BULUNDU

Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda polisle çatışırken öldürülen PKK'lı intihar eylemcisi Dilan Kortak'ın eylemde kullanmak istediği bomba yüklü sırt çantası kanalizasyon borusunda bulundu.

Tarih : 09 Aralık 2015, 09:15
Puan Ver : Öldürülen Teröristin Bomba Yüklü Sırt Çantası Bulundu(10/10)12


Sancaktepe'de bir hücre evine düzenlenen çatışmada ölü ele geçirilen kadın eylemcinin bomba yüklü sırt çantası bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, Atatürk Mahallesi Ceylan Caddesi'ne giden polis, toprağa gömülü kanalizasyon borusunda sırt çantasını buldu. Uzman ekiplerce açılan çantanın içerisinden 2 kola kutusu, 3 puşi, 6 sıvı

bomba ve 4 adet eldiven çıktı. Kutuların barut, pamuk ve bilyelerle güçlendirilmiş (EYP) olduğu tespit edildi.



Öte yandan incelemesi yapılan bombanın Ankara Tren Garı'nda gerçekleştirilen eylemde kullanılan bombayla benzerlikler gösterdiği öğrenildi.








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