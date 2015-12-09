

Sancaktepe'de bir hücre evine düzenlenen çatışmada ölü ele geçirilen kadın eylemcinin bomba yüklü sırt çantası bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, Atatürk Mahallesi Ceylan Caddesi'ne giden polis, toprağa gömülü kanalizasyon borusunda sırt çantasını buldu. Uzman ekiplerce açılan çantanın içerisinden 2 kola kutusu, 3 puşi, 6 sıvı



bomba ve 4 adet eldiven çıktı. Kutuların barut, pamuk ve bilyelerle güçlendirilmiş (EYP) olduğu tespit edildi.







Öte yandan incelemesi yapılan bombanın Ankara Tren Garı'nda gerçekleştirilen eylemde kullanılan bombayla benzerlikler gösterdiği öğrenildi.