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Öldürülen terörist şehidimizin katili çıktı

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST ŞEHİDİMİZİN KATİLİ ÇIKTI

Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristin, Mardin'in Dargeçit ilçesinde şehit edilen Uzman Çavuş Kenan Erdem'in katili olduğu belirlendi.

Tarih : 14 Şubat 2018, 14:40
Puan Ver : Öldürülen Terörist Şehidimizin Katili Çıktı(7/10)3

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "16 Kasım 2017'de İl Jandarma Komutanlığınca, Ormanardı köyü mülki sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma sonucu öldürülen 3 bölücü terör örgütü mensubunun üzerinden çıkan silah ve malzemelerin yapılan kiriminal incelemesinde, 1 adet tabancanın 16 Aralık 2010'da Dargeçit ilçesi PTT binası önünde teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit edilen Uzman Jandarma IV. Kademe Çavuş Kenan Erdem'e ait olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple, Erdem'in şehit edilmesi olayının faillerinin etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları olduğu değerlendirilmektedir. Şehidimizin kanı yerde kalmamıştır" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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