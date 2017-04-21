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ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 29'A YÜKSELDİ


ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 29'A YÜKSELDİ
Tarih : 21 Nisan 2017, 13:38
Puan Ver : Öldürülen Terörist Sayısı 29'a Yükseldi(9/10)10


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda devam eden operasyonda bugün 3 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede son üç gündür devam eden operasyonlarda toplam 29 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'a yükseldi.



 



kaynak:sabah








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