Malta'da aracına konulan bombanın infilak etmesi sonucu ölen araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın oğlu, suikastten devleti sorumlu tuttu. Matthew Caruana Galizia Malta'yı, "mafya devleti" olarak nitelendirdi.

GALİZİA MUHALİF DURUŞUYLA BİLİNİYORDU

53 yaşındaki Daphne Caruana Galizia, Pazartesi günü Mosta kenti yakınlarındaki evinden ayrılmasından kısa süre sonra patlama sonucu hayatını kaybetmişti. Galizia üst düzey siyasetçileri yolsuzlukla suçladığı blog yazılarıyla tanınıyordu.

"ANNEM HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNUYORDU"

Annesi gibi gazeteci olan Matthew Caruana Galizia, "Annem suikasta uğradı çünkü hukukun üstünlüğünün savunuyor, onu ihlal etmeye çalışanları deşifre ediyordu. Devlet kurumları iş yapamaz duruma getirildiğinde, ayakta kalan son insan genelde bir gazeteci oluyor" dedi.

BAŞBAKAN SALDIRIYI KINADI

Bu yıl Daphne Caruana Galizia'yı sert bir şekilde eleştiren Malta Başbakanı Joseph Muscat, saldırıyı kınadı. Muscat, olayı "barbar bir saldırı" olarak nitelendirdi.

"SALDIRI MEŞRULAŞTIRILAMAZ"

Galizia'nın, "hem kişisel hem de siyasi olarak kendisinin azılı bir muhalifi olduğunu" belirten Muscat, "Böyle bir saldırı hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz" dedi.

-POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTIMalta polisi olayla ilgili soruşturma başlattı ve Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da dahil olmak üzere uluslararası yardım istedi.

POLİSE GİDEREK TEHDİTLER ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Malta televizyonu ise Galizia'nın iki hafta önce polise, tehditler aldığı yönünde ihbarda bulunduğunu bildirdi.

PANAMA BELGELERİNİN MALTA AYAĞINI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Galizia, Başbakan Muscat ve eşini, Panama Belgeleri skandalına karışmakla suçlamıştı. Yazar, son makalesinde ülkedeki siyasi durumu "umutsuz" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: haberinburada