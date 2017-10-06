Muğla'daki operasyonda öldürülen 5 PKK'lı teröristin, bir gün arayla ele geçirilen 7 teröristle buluşmayı planladıkları ve birlikte hareket edecekleri ortaya çıktı.

Muğla'nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinde 1 gün arayla etkisiz hale getirilen 12 PKK'lı teröristin farklı zamanlarda Türkiye'ye sızarak buluşmayı planladıkları ortaya çıktı.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1 BİNBAŞI YARALANDI

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde önceki gün aranan 4 PKK'lı terörist ile onları karşılayan 3 işbirlikçi düzenlenen operasyonla yakalanmış ve itiraflar sonucu bölgede 7 kişilik bir terörist grubun daha olduğunu belirleyen güvenlik güçleri dün sabah saatlerinde Köyceğiz ilçesi kırsalında arama başlatmıştı. Arama tarama faaliyeti sırasında sağlanan sıcak temas sonucu 5 terörist ölü olarak ele geçirilmiş, çatışmada 1 binbaşı hafif şekilde yaralanmıştı.

ÖLDÜRÜLEN PKK'LILARDAN CEPHANELİK ÇIKTI

Öldürülen teröristlerin yapılan üst aramasında 1 Kaleşnikof tüfek ve bu tüfeğe ait 5 şarjör, 2 adet M16 silah ve bu silahlara ait 10 şarjör, 3 tabanca ve bunlara ait 3 şarjör, 21 el bombası, 5 kilogram plastik patlayıcı, 3 elektrikli kapsül, 2 elektrikli bomba düzeneği, 4 kutu 5.56 mm'lik mermi, 1 termal dürbün, 1 top infilaklı fitil, 1 kutu içerisinde patlayıcı, 1 elektronik LED lambalı devre, 1 akü, 1 tablet, 1 cep telefonu ve 1 taşınabilir şart cihazı ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

DENİZDEN TÜRKİYE'YE SIZMIŞLAR

Muğla'da 2 farklı günde etkisiz hale getirilen 12 PKK'lı teröristin farklı zamanlarda denizden Türkiye'ye sızdıkları tespit edildi. Seydikmer ile 100 kilometre uzağında bulunan Köyceğiz'de etkisiz hale getirilen iki ayrı terörist grubunun ormanlık alanda ilerleyerek buluşmayı ve daha sonra birlikte hareket etmeyi planladıkları ortaya çıktı.

2 PKK'LININ YAKALANMASI İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Öte yandan; kaçan 2 PKK'lı teröristin yakalanması için operasyonların devam ettiği ve güvenlik güçlerinin çemberi daraltarak çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: haberinburada