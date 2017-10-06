İspanya-Arnavutluk Maçında Taraftarlar, Katalonya Referandumunu Destekleyen Pique'yi Islıkladı
Suriye'nin Düğümü İdlib Neden Önemli?
İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
Türkiye'nin Yenilgisi Sonrası Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a Şarkılı Gönderme
Cengiz Kurtoğlu, Kktc'de Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Ahmet Çakar Patladı: Ben Olsam Hepsini Tokatlarım
Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya Kaybettiğimiz Maçı Makam Aracında İzledi
Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti
Milli Takım'ın 3-0 Geride Olduğu Maçta Oyundan Alınan Arda, Islıklara Gülerek Tepki Gösterdi

Öldürülen 5 PKK'lı ile yakalanan 7 PKK'lının hain planı ortaya çıktı!

ÖLDÜRÜLEN 5 PKK'LI İLE YAKALANAN 7 PKK'LININ HAİN PLANI ORTAYA ÇIKTI!

Muğla'daki operasyonda öldürülen 5 PKK'lı teröristin, bir gün arayla ele geçirilen 7 teröristle buluşmayı planladıkları ve birlikte hareket edecekleri ortaya çıktı.

Tarih : 06 Ekim 2017, 10:00
Puan Ver : Öldürülen 5 Pkk'lı İle Yakalanan 7 Pkk'lının Hain Planı Ortaya Çıktı!(5/10)1

Muğla'nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinde 1 gün arayla etkisiz hale getirilen 12 PKK'lı teröristin farklı zamanlarda Türkiye'ye sızarak buluşmayı planladıkları ortaya çıktı.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1 BİNBAŞI YARALANDI

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde önceki gün aranan 4 PKK'lı terörist ile onları karşılayan 3 işbirlikçi düzenlenen operasyonla yakalanmış ve itiraflar sonucu bölgede 7 kişilik bir terörist grubun daha olduğunu belirleyen güvenlik güçleri dün sabah saatlerinde Köyceğiz ilçesi kırsalında arama başlatmıştı. Arama tarama faaliyeti sırasında sağlanan sıcak temas sonucu 5 terörist ölü olarak ele geçirilmiş, çatışmada 1 binbaşı hafif şekilde yaralanmıştı.

ÖLDÜRÜLEN PKK'LILARDAN CEPHANELİK ÇIKTI

Öldürülen teröristlerin yapılan üst aramasında 1 Kaleşnikof tüfek ve bu tüfeğe ait 5 şarjör, 2 adet M16 silah ve bu silahlara ait 10 şarjör, 3 tabanca ve bunlara ait 3 şarjör, 21 el bombası, 5 kilogram plastik patlayıcı, 3 elektrikli kapsül, 2 elektrikli bomba düzeneği, 4 kutu 5.56 mm'lik mermi, 1 termal dürbün, 1 top infilaklı fitil, 1 kutu içerisinde patlayıcı, 1 elektronik LED lambalı devre, 1 akü, 1 tablet, 1 cep telefonu ve 1 taşınabilir şart cihazı ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

DENİZDEN TÜRKİYE'YE SIZMIŞLAR

Muğla'da 2 farklı günde etkisiz hale getirilen 12 PKK'lı teröristin farklı zamanlarda denizden Türkiye'ye sızdıkları tespit edildi. Seydikmer ile 100 kilometre uzağında bulunan Köyceğiz'de etkisiz hale getirilen iki ayrı terörist grubunun ormanlık alanda ilerleyerek buluşmayı ve daha sonra birlikte hareket etmeyi planladıkları ortaya çıktı.

2 PKK'LININ YAKALANMASI İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Öte yandan; kaçan 2 PKK'lı teröristin yakalanması için operasyonların devam ettiği ve güvenlik güçlerinin çemberi daraltarak çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Öldürülen  5  Pkk    İle  Yakalanan  7  Pkk  Lının  Hain  Planı  
Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER