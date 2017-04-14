

Merkez Yüreğir İlçesi'nin Başak Mahallesi'ndeki boş tarlada 10 Nisan'da cesetleri bulunan 3 çocuk annesi Senem Barık ile 2 çocuk annesi Zeliha Sevgilibaş'ı işkence yapıldıktan sonra pompalı tüfek ile öldürüldükleri belirlenen Barık'ın kayınpederi Hikmet Barık (65), kayınbiraderleri Davut (37), Savaş (30) ve Yahya (27) ile Davut'un oğulları O. (17) ve Doğan Barık (19) tutuklandı.







Senem Barık'ın uyuşturucu suçundan cezaevinde olan amcası Arap Barık'ın eşi olduğunu söyleyen Doğan Barık, cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini itiraf etti. Barık, adliyeye götürülürken de cinayeti dedesi Hikmet Barık'ın işlediğini ileri sürdü.







kaynak:milliyet