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öldürülen 2 kadının adresini döner getiren paketçi söylemiş

ÖLDÜRÜLEN 2 KADININ ADRESİNİ DÖNER GETİREN PAKETÇİ SÖYLEMİŞ

ADANA'da fuhuş yaptıkları iddiasıyla aile meclisi kararıyla öldürülen Senem Barık (30) ile akrabası Zeliha Sevgilibaş'ın (20) kiraladıkları evin adresini, döner siparişini getiren paketçinin söylediği ortaya çıktı.

Tarih : 14 Nisan 2017, 16:29
Puan Ver : Öldürülen 2 Kadının Adresini Döner Getiren Paketçi Söylemiş(7/10)7


Merkez Yüreğir İlçesi'nin Başak Mahallesi'ndeki boş tarlada 10 Nisan'da cesetleri bulunan 3 çocuk annesi Senem Barık ile 2 çocuk annesi Zeliha Sevgilibaş'ı işkence yapıldıktan sonra pompalı tüfek ile öldürüldükleri belirlenen Barık'ın kayınpederi Hikmet Barık (65), kayınbiraderleri  Davut (37),  Savaş (30) ve Yahya (27) ile Davut'un oğulları O. (17) ve Doğan Barık (19) tutuklandı.



Senem Barık'ın uyuşturucu suçundan cezaevinde olan amcası Arap Barık'ın eşi olduğunu söyleyen Doğan Barık, cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini itiraf etti. Barık, adliyeye götürülürken de cinayeti dedesi Hikmet Barık'ın işlediğini ileri sürdü.



 



kaynak:milliyet








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