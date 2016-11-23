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öldürüldüğü öne sürülen işadamını arayan ekip...

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN İŞADAMINI ARAYAN EKİP...

İSTANBUL'da aracı yakılmış halde bulunan tekstilci iş adamı Kenan Kırmaç'ın öldürüldüğü ve cesedinin Çorum'a getirildiği iddiası üzerine Kargı İlçesi'ndeki barajda arama başlatan ekipler, bir adet ceset parçası buldu.

Tarih : 23 Kasım 2016, 16:59
Puan Ver : Öldürüldüğü Öne Sürülen İşadamını Arayan Ekip...(8/10)10


İSTANBUL'da aracı yakılmış halde bulunan tekstilci iş adamı Kenan Kırmaç'ın öldürüldüğü ve cesedinin Çorum'a getirildiği iddiası üzerine Kargı İlçesi'ndeki barajda arama başlatan ekipler, bir adet ceset parçası buldu. Ceset parçası incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



 



kaynak:milliyet








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