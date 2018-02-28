ÖLDÜRDÜĞÜ SEVGİLİSİNİN ELLERİNİ VE AYAKLARINI TESTERE İLE KESTİ
ABD'de iki çocuğunun annesi olan 27 yaşındaki kadını öldürüp el ve ayaklarını testere ile kesen cani adam, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'nin Alabama eyaletindeki bir alışveriş merkezinin arka tarafında, büyük bir poşet içinde bir kadına ait parçalanmış ceset bulunmasından sonra polisin yaptığı soruşturmada Tonya Lynn Amerson isimli 27 yaşındaki kadının 44 yaşındaki erkek arkadaşı William Lewis Payton, polis tarafından gözaltına alındı.
ÖLDÜRÜP EL VE AYAKLARINI KESMİŞ
Soruşturmada 2012 yılında çiftin uyuturucu kaçakçılığından dolayı gözaltına alınıp ceza aldıkları ortaya çıktı. İlk ifadesinde cinayetini kabul etmeyen Payton, daha sonra sekiz çocuğundan ikisinin annesi olan Amerson'u öldürdükten sonra el ve ayaklarını elektrikli testere ile kestiğini kabul etti. Kadının cesedi öldürüldükten üç gün sonra bulundu.
ÇOCUK İSTİSMARINDAN DA YARGILANIYOR
Mahkemede Payton'nun ailesi ve avukatı, adamın sağlık durumunun yerinde olmadığı gerekçesiyle beraat etmesini talep etmelerine rağmen Payton 40 yıl hapis cezası aldı. Bunun yanı sıra Payton, Nisan ayında çocuk istismarı suçundan dolayı ayrı bir mahkemeye daha çıkacak
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Müslim'in İadesinden Korkan Terör Yandaşları, Çekya'da Sokağa Döküldü
- Hollanda'da Başörtüsünü Çıkarmayı Reddeden 14 Yaşındaki Kıza Çirkin Saldırı
- Ortalığı Kana Buladı! Düğünde Maganda Dehşeti
- Suudi Kral Selman, Gece Yarısı Genelkurmay Başkanı Ve Kuvvet Komutanlarını Kovdu
- Yanlışlıkla Şehir Merkezine İnen Geyik Kalabalıktan Korkunca Nehre Atladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar