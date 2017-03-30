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öldürdüğü eşini gizlice dinletmiş

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİ GİZLİCE DİNLETMİŞ

BURSA'da, boşanma davası açtıktan sonra kendisinden ayrı yaşayan 16 yıllık eşini, yolda yürürken takip edip 15 bıçak darbesi ile öldüren Tahsin Taner Açıkgöz hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.

Tarih : 30 Mart 2017, 11:03
Puan Ver : Öldürdüğü Eşini Gizlice Dinletmiş(10/10)8


BURSA'da, boşanma davası açtıktan sonra kendisinden ayrı yaşayan 16 yıllık eşini, yolda yürürken takip edip 15 bıçak darbesi ile öldüren Tahsin Taner Açıkgöz hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Tahsin Taner Açıkgöz'ün, oğlu aracılığı ile hakkında koruma kararı verilen öldürdüğü eşinin konuşmalarını kayda almak için eve gizlice dinleme cihazı koyduğu ve cinayet anında Fatma Açıkgöz'e, "Ben sana demedim mi, benimle oğlumun yüzünü yere eğdirmeyeceksin. Değer miydi bir Allahsız için bizi parçaladığına" dediği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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