Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aracının içinde ölü olarak bulunan ve intihar ettiği düşünülen şahısın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısının olay yerinde ağlaması ise kameralara an be an yansıdı. Zanlının, öldürdüğü şahsın mezarına da gidip dua ettiği öğrenildi.



Olay, 23 Ocak 2017 tarihinde Gölcük Panayır Köy Yolu üzerinde meydana geldi. Çalışır vaziyetteki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Burhan Yaman isimli şahsı aracının içerisinde ölü olarak bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu 4 ay süren çalışmaların ardından ortaya çıktı.







Özel ekip kuruldu



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği Dedektifleri olayı derinleştirmek ve çözmek için özel bir ekip kurdu. Ekip, 4 ay boyunca olağan şüpheliler üzerinde çalıştı. Özel ekip Burhan Yaman'ın telefon kayıtları detaylı olarak incelendi. Bir ekip ise banka hesapları üzerinde detaylı inceleme yaptı. Cinayet bürosu dedektifleri yaptıkları detaylı incelemelerde Ömer Eser Y. isimli şahıs ile Burhan Yaman'ın aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu tespit etti. Tüm bu bulgular üzerine polis ekipleri, Ömer Eser Y. üzerinde incelemelerini yoğunlaştırdı. Şahsı teknik ve fiziki takibe alan ekipler önceki gün operasyona start verdi. Zanlı gözaltına alındı.







kaynak:milliyet