Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aracının içinde ölü olarak bulunan ve intihar ettiği düşünülen şahısın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısının olay yerinde ağlaması ise kameralara an be an yansıdı. Zanlının, öldürdüğü şahsın mezarına da gidip dua ettiği öğrenildi.