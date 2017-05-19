

İnsanın yaşamının tam ve kesin bir biçimde sona ermesi ölüm olarak açıklanır. Birçok kişi yaşlılıktan, hastalıktan, kaza yüzünden ya da başka nedenlerden yaşamını yitirir.





Ancak yaygın olarak görülmese de gülmekten ölmek de mümkündür. Gülmekten ölen birçok insanda altta yatan sağlık sorunları bulunur. Gülmek, kişinin kalp atış hızının tehlikeli düzeylere yükselmesine neden olur veya kalp atışını düzensiz hale getirerek ölümcül bir kalp krizine yol açabilir.





Beyin anevrizmasının yırtılmasını tetikleyebilir. Bazı insanların nefes alamayacak kadar uzun süre gülmelerinden kaynaklanan havasızlıktan boğuldukları da kayıtlara geçmiştir.





Örneğin, filozof Chrysippus'un aşırı gülmekten öldüğü rivayet edilir.







kaynak:habertürk





