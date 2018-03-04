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Öldükten 3 yıl sonra şeref aylığı kazandı

ÖLDÜKTEN 3 YIL SONRA ŞEREF AYLIĞI KAZANDI

Karaciğer yetmezliği ile tedavi gördüğü hastenede yaşamını yitiren Sinan Şamil Sam'a verilecek şeref aylığına onay çıktı. Sam'ın ailesi, maaştan yararlanabilecek.

Tarih : 04 Mart 2018, 19:20
Puan Ver : Öldükten 3 Yıl Sonra Şeref Aylığı Kazandı(10/10)6

Engelli sporcuların Uluslararası arenada madalya kazandığı anda alabildiği şeref aylığı, engeli olmayan sporcularda 40 yaş sınırına takılıyordu. 2009 yılında çıkan Devlet Sporcusu ve Şeref Aylığı Kanunu'ndan bu güne kadar yararlanamayan Sinan Şamil Sam'ın evrakları da yaş sınırına takıldığı için 2,5 yıldır bekletiliyordu.

BAKANLAR KURULUNA SUNULARAK ONAYLANDI

Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç döneminde bu hakları elde eden sporcuların evrakları uzun bir süre bekledikten sonra Maliye Bakanlığı'na ardından Başbakanlığa ve Bakanlar Kurulu'na sunularak onaylandı.

Bakanlar Kurulu'nun 17 Ocak 2018 tarihinde onayladığı karar sonrasında Maliye ve Spor Bakanlıkları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 28 Şubat 2018 tarihinde şeref aylığı ödenmesi konusunda resmi yazı gönderildi. SGK, bu durumda bulunan yaklaşık 45 sporcunun ömür boyu şeref aylığı alabilmeleri için açılan banka hesabına ödeme gerçekleştirecek.

SİNAN ŞAMİL SAM DA LİSTEDE

Olimpiyatlar, paralimpik oyunları, deafolimpik, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde eden sporcular ve antrenör bu kanundan yararlanacak. Dünya eski Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Sinan Şamil Sam gibi vefat eden sporcuların yerine ise eşi veya çocukları yetim aylığı gibi bu maaşı almaya devam edecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı asrın sporcusu Hamza Yerlikaya da bu kanunla birlikte şeref aylığı almaya başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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