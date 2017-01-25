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öldükten 1 ay sonra sim kartından sinyal geldi

ÖLDÜKTEN 1 AY SONRA SİM KARTINDAN SİNYAL GELDİ

Adana'da eski erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen 28 yaşındaki Türkan Sarıkaya cinayetinde polis, Sarıkaya'nın telefonundan cinayetten 1 ay sonra sinyal geldiğini tespit etti.

Tarih : 25 Ocak 2017, 12:55
Puan Ver : Öldükten 1 Ay Sonra Sim Kartından Sinyal Geldi(7/10)4


 Akşam gazetesinden Soner Kan'ın haberine göre, Adana'da 8 Şubat 2016 tarihinde Bünyamin F. tarafından dövülerek öldürülen Türkan Sarıkaya (28) cinayetiyle ilgili yeni bir delil ortaya çıktı. Olay gecesi SIM kartı kırılarak bloke edilen genç kıza ait telefon hattı, cinayetten bir ay sonra yeniden sinyal verdi.



FATURALARDA ARTIŞ OLDUĞUNU FARK ETTİLER



Sarıkaya'nın ailesi, hattın açık kalması için düzenli ödediği faturalarda 2016 Mart ayında artış olduğunu fark edip, bunun kırılarak imha edilen cep telefonunun açılarak kullanıldığı anlamına geldiğini savundu.



WHATSAPP GÖRÜŞMELERİ İNCELENECEK



Mahkeme, hatta ait haberleşme tespit (HTS) kayıtlarının incelenip Sarıkaya ile cinayet zanlısı arasındaki Whatsapp görüşmelerinin mercek altına alınmasına karar verdi.



 



kaynak:haberler








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