'ÖLDÜ' SANILAN KADIN PİLOT 2 HAFTA ÖNCE BAŞARAN HOLDİNG'DEN KOVULMUŞ
İran'da düşen Türk jetinde tüm cenazelere ulaşılırken, kazanın ilk saatlerinde sosyal medyada uçakta olduğu söylentisi çıkan pilot Elif Ulusoy'dan açıklama geldi.
ELİF ULUSOY SANMIŞLAR
Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık'a ait uçağın İran'da düşmesinin yankıları devam ederken o uçakta uzun süre görev yapan pilot Elif Ulusoy, birçok kişinin o uçağın pilotunu kendisi sandıklarını söyledi.
2 HAFTA ÖNCE KOVULMUŞ
Kazada hayatını kaybeden Mina Başaran ile bir süre önce çektikleri bir fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından telefonlarının kilitlendiğini söyleyen Ulusoy arkadaşlarını hayatta oludğuna ikna etmeye çalıştığını söyledi.
Ulusoy'un Başaran Holding'deki görevine iki hafta önce son verildiği ortaya çıktı. Eğer pilot Ulusoy'un işine son verilmeseydi, muhtemelen o da düşen jette olacaktı.
Kaynak: haberinburada
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