ÖLDÜ DENİLEREK FİŞİ ÇEKİLDİ ANCAK YAŞAMA GERİ DÖNDÜ!
Beyin ölümü gerçekleşen genç kız, bağlı olduğu yaşam destek ünitesinin fişi çekildikten sonra komadan uyandı.
2011 yılında 14 yaşında iken beyin travması geçiren Taylor Hale, mucizevi bir şekilde komadan uyandı.1 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra, doktorların beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemesi üzerine yaşam destek ünitesi fişi çekilen kız, saatler sonra bir aile yakını başucunda dua okurken gözlerini açtı.Büyük bir mucize ve sevinç yaşayan aile, tüm yaşananları geride bıraktı.
kaynak:sonhaber
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