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'ÖLDÜ' DENİLEN KADIN KENDİ CENAZESİNDE UYANDI


'ÖLDÜ' DENİLEN KADIN KENDİ CENAZESİNDE UYANDI
Tarih : 30 Temmuz 2015, 09:25
Puan Ver : 'öldü' Denilen Kadın Kendi Cenazesinde Uyandı(10/10)8


Nabzının atmaması ve nefes almaması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve huzurevinde yaşayan 92 yaşındaki kadın, kısa süre 'ölü' ilan edildi. Ne var ki aynı günün akşam saatlerinde cenaze evinde görevli bir kişi, soğuk odada bir kişinin çığlığını duyduğunu ve kadının yaşadığını fark ettiğini açıkladı.








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