'ÖLDÜ' DENİLEN KADIN KENDİ CENAZESİNDE UYANDI
Nabzının atmaması ve nefes almaması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve huzurevinde yaşayan 92 yaşındaki kadın, kısa süre 'ölü' ilan edildi. Ne var ki aynı günün akşam saatlerinde cenaze evinde görevli bir kişi, soğuk odada bir kişinin çığlığını duyduğunu ve kadının yaşadığını fark ettiğini açıkladı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar