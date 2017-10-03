Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak

Öldü Denilen DEAŞ Yöneticisi Ankara'da Yakalandı!

ÖLDÜ DENİLEN DEAŞ YÖNETİCİSİ ANKARA'DA YAKALANDI!

Irak'ta öldürüldüğü sanılan DEAŞ yöneticisi Haydar Kerim, Ankara'da yakalandı. Kerim'in bir işaretiyle binlerce kişinin öldürüldüğü ve istediği militanı ölüme gönderebildiği açıklandı.

Tarih : 03 Ekim 2017, 22:50
Puan Ver : Öldü Denilen Deaş Yöneticisi Ankara'da Yakalandı!(7/10)3

Irak'taki kayıtlarda ölü olarak gözüken ve yürütülen soruşturma kapsamında hayatta olduğunun anlaşılması üzerine Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan "Ebu Yusuf" kod adlı DEAŞ yöneticisi Haydar Kerim, tutuklandı.

HAYATTA OLDUĞU ANLAŞILINCA OPERASYON DÜZENLENDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta DEAŞ adına üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve Irak'taki kayıtlarda ölü olarak gözüken "Ebu Yusuf" kod adlı Haydar Kerim'in halen hayatta olduğu ve Türkiye'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

ADRESİNDEN 40'A YAKIN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Ankara'da bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kerim, Sakarya'ya getirildi. Kerim'in adresinde yapılan aramalarda 40'a yakın sahte kimlik ele geçirildi.

"SOYKIRIM" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Kerim, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "soykırım", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından tutuklandı.

ÖRGÜTTE SORUMLU DÜZEYİNDE

Kerim'in, 2011 yılında El-Kaide silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, Irak'ın Enbar şehri Heet ilçesine DEAŞ silahlı terör örgütünün girmesi üzerine bu örgüte katıldığı ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

Enbar vilayetine bağlı Heet, Hayyel Bekr, Muhammedi bölgelerindeki tüm DEAŞ silahlı terör örgütünün silahlı birimlerinin en yetkili kişisi olduğu aktarılan Kerim hakkında elde edilen istihbaratta, bölge halkının Türkçesi "Vurucu Güç" olan "Kuvvet-ul Darp" ismini verdiği grup halinde araçlarla dolaştığı, Kerim'in işaret ettiği şahısların araçlara bindirilerek götürüldüğü, bu şekilde alıkonan binlerce kişiden birçoğunun öldürüldüğü, az bir kısmının serbest bırakıldığı, Irak'ta yaptıklarından dolayı insanların Haydar Kerim'den korktuğu, DEAŞ mensuplarına çok rahat bir şekilde bombalı saldırı şeklinde eylem yaptırabileceğinin belirlendiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Öldü  Denilen  Deaş  Yöneticisi  Ankara  Da  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER