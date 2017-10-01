OLCAY'DAN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA BÜYÜK JEST
Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında gol atan eski Beşiktaşlı Olcay Şahan gole sevinmezken, taraftarlardan alkış aldı.
Eski Beşiktaşlı Olcay Şahan, Trabzonspor formasıyla Beşiktaş'a attığı gol sonrası sevinmedi. Beşiktaşlı taraftarların da Olcay Şahan'ı alkışlamaları dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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