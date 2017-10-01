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Olcay'dan Beşiktaş taraftarına büyük jest

OLCAY'DAN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA BÜYÜK JEST

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında gol atan eski Beşiktaşlı Olcay Şahan gole sevinmezken, taraftarlardan alkış aldı.

Tarih : 01 Ekim 2017, 22:10
Puan Ver : Olcay'dan Beşiktaş Taraftarına Büyük Jest(8/10)4

Eski Beşiktaşlı Olcay Şahan, Trabzonspor formasıyla Beşiktaş'a attığı gol sonrası sevinmedi. Beşiktaşlı taraftarların da Olcay Şahan'ı alkışlamaları dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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