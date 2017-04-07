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olcay şahan: beşiktaş'a gol atarsam...

OLCAY ŞAHAN: BEŞİKTAŞ'A GOL ATARSAM...

Beşiktaş'ta 4,5 sezon top koşturan ve devre arasında sürpriz şekilde Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan yarın akşam kariyerinde ilk kez siyah-beyazlı takıma karşı forma giyecek.

Tarih : 07 Nisan 2017, 11:03
Puan Ver : Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...(7/10)6


Tecrübeli oyuncu yakın çevresiyle yaptığı sohbette futbol hayatının en özel maçlarından birine çıkacağını dile getirdi.



Gol atması halinde geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'a saygısızlık olarak algılanmaması için sevinmeyeceğini kaydeden Olcay'ın, "Benim için çok özel ve anlamlı bir maç. Bir yanda şampiyonluk mutluluğunu yaşadığım Beşiktaş, diğer tarafta ise şu an formasını terletip, ekmeğini yediğim Trabzonspor var. Tabii ki çıkıp, profesyonelliğin gerektirdiği gibi sahada mücadele edeceğim. Ama gol atarsam sevinmem" diye konuştuğu belirlendi.



 



kaynak:sabah








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