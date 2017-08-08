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Olaylı Süper Kupa'nın raporu çıktı! İşte verilecek cezalar

OLAYLI SÜPER KUPA'NIN RAPORU ÇIKTI! İŞTE VERİLECEK CEZALAR

Samsun'da Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan olaylı Süper Kupa maçında gözlemci raporu belli oldu. Buna göre Konyaspor'a 2, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası gelebilir.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 15:20
Puan Ver : Olaylı Süper Kupa'nın Raporu Çıktı! İşte Verilecek Cezalar(9/10)5

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan kupa maçında yaşanan olaylar karşılaşmanın temsilcileri tarafından ayrıntılı bir şekilde rapor edildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Futbol Federasyonu'na gönderilen raporlarda Konyaspor taraftarlarının başta bıçak olmak üzere sahaya çok sayıda yabancı madde attığı yer aldı.

Bu doğrultuda hakem Fırat Aydınus'un maçı durdurmak zorunda kaldığı da belirtildi.

BIÇAK ATILDI

Raporlarda, "Sahaya atılan bıçak Quaresma tarafından hakem Fırat Aydınus'a verildi. Sahaya ayrıca çok sayıda yanıcı ve patlayıcı madde atıldı. Maç sırasında Konyalı bir taraftar sahaya girmeye çalıştı. Maçın bitimi ile birlikte Konyasporlu taraftarlar tribündeki tel örgüleri aşarak sahanın içine akın ettiler. Beşiktaşlı futbolcular, sahadaki Konyasporlu taraftarların arasında kaldılar. Her türlü vahim olay yaşanabilirdi. Facianın eşiğinden dönüldü" şeklinde ifade kullanıldı.

Stat kapılarının yanı sıra tribünde ve saha kenarında alınan önlemlerin her bakımdan çok yetersiz olduğu da ifade edildi.

"Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu bölümde de taşkınlıklar yapıldığı" belirtildi. Koltukların ve demir korkulukların kırılarak sahaya atıldığı raporlara geçti.

KONYA'YA 2 BEŞİKTAŞ'A 1

Temsilci raporları doğrultusunda Beşiktaş ve Konyaspor bugün disiplin kuruluna gönderilecek. Konyaspor'a 2 maç, Beşiktaş'a da 1 maç seyircisiz oynama cezası gelebileceği, ağır para cezası kesileceği ileri sürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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